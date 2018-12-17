ترقية 5 موظفين لمراتب مختلفة في بلدية العلا

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس بلدية محافظة العلا، المهندس عبدالله بن علي مكي، قرارًا بترقية خمسة موظفين بالبلدية إلى مراتب مختلفة.
وشملت الترقيات كلاً من: ناصر بن محمد النجدي، إلى المرتبة الثامنة، وعبيد بن سمران الجهني، إلى المرتبة الثامنة، وكاتب بن يحيى شبأ إلى المرتبة السابعة، وشهاب بن محمد الفقير إلى المرتبة السادسة، وماجد بن عبدالله الإيداء، إلى المرتبة الرابعة.
من جهة أخرى، عبّر المُرَقون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس البلدية، مؤكدين أنه سيكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن.
وتمنى رئيس البلدية المهندس "مكي" للمترقين التوفيق في حياتهم العملية، وأن يكون ذلك حافزًا لهم في مجال عملهم.
ترقية 5 موظفين لمراتب مختلفة في بلدية العلاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
أصدر رئيس بلدية محافظة العلا، المهندس عبدالله بن علي مكي، قرارًا بترقية خمسة موظفين بالبلدية إلى مراتب مختلفة.
وشملت الترقيات كلاً من: ناصر بن محمد النجدي، إلى المرتبة الثامنة، وعبيد بن سمران الجهني، إلى المرتبة الثامنة، وكاتب بن يحيى شبأ إلى المرتبة السابعة، وشهاب بن محمد الفقير إلى المرتبة السادسة، وماجد بن عبدالله الإيداء، إلى المرتبة الرابعة.
من جهة أخرى، عبّر المُرَقون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس البلدية، مؤكدين أنه سيكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن.
وتمنى رئيس البلدية المهندس "مكي" للمترقين التوفيق في حياتهم العملية، وأن يكون ذلك حافزًا لهم في مجال عملهم.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
10:53 PM
أصدر رئيس بلدية محافظة العلا، المهندس عبدالله بن علي مكي، قرارًا بترقية خمسة موظفين بالبلدية إلى مراتب مختلفة.
وشملت الترقيات كلاً من: ناصر بن محمد النجدي، إلى المرتبة الثامنة، وعبيد بن سمران الجهني، إلى المرتبة الثامنة، وكاتب بن يحيى شبأ إلى المرتبة السابعة، وشهاب بن محمد الفقير إلى المرتبة السادسة، وماجد بن عبدالله الإيداء، إلى المرتبة الرابعة.
من جهة أخرى، عبّر المُرَقون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس البلدية، مؤكدين أنه سيكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن.
وتمنى رئيس البلدية المهندس "مكي" للمترقين التوفيق في حياتهم العملية، وأن يكون ذلك حافزًا لهم في مجال عملهم.
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المصدر : الخليج 365
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