إدارة مدرسة تحرم طالبًا من التكريم بسبب خلاف شخصي

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وجّه مدير تعليم القنفذة بتشكيل لجنة للوقوف على حالة حرمان طالب من التكريم بعدما تقدم ولي أمره بشكوى ضد إدارة إحدى المدارس بمركز القوز جنوب القنفذة قال فيها إن ابنه مستحق للتكريم ضمن الطلاب الذين تم تكريمهم من قِبل إدارة المدرسة، إلا أنه تم حرمان ابنه بسبب خلاف سابق بينه وبين المدير ما جعلهم يحرمونه من التكريم ضمن زملائه.
إدارة مدرسة تحرم طالبًا من التكريم بسبب خلاف شخصيحسن العيسي الخليج 365 2018-12-17
وجّه مدير تعليم القنفذة بتشكيل لجنة للوقوف على حالة حرمان طالب من التكريم بعدما تقدم ولي أمره بشكوى ضد إدارة إحدى المدارس بمركز القوز جنوب القنفذة قال فيها إن ابنه مستحق للتكريم ضمن الطلاب الذين تم تكريمهم من قِبل إدارة المدرسة، إلا أنه تم حرمان ابنه بسبب خلاف سابق بينه وبين المدير ما جعلهم يحرمونه من التكريم ضمن زملائه.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
10:07 PM
مدير التعليم وجّه بالتحقيق بعد تلقي شكوى ولي أمر الطالب
وجّه مدير تعليم القنفذة بتشكيل لجنة للوقوف على حالة حرمان طالب من التكريم بعدما تقدم ولي أمره بشكوى ضد إدارة إحدى المدارس بمركز القوز جنوب القنفذة قال فيها إن ابنه مستحق للتكريم ضمن الطلاب الذين تم تكريمهم من قِبل إدارة المدرسة، إلا أنه تم حرمان ابنه بسبب خلاف سابق بينه وبين المدير ما جعلهم يحرمونه من التكريم ضمن زملائه.
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المصدر : الخليج 365
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