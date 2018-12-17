- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع حملة أمنية على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالقريات وطبرجل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نفَّذت شرطة منطقة الجوف يومَيْ الأحد والاثنين الماضيَيْن حملات عدة بالمنطقة استمرارًا للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقُّب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف).
جاء ذلك عبر قوة الضبط الميداني بمشاركة مفتشي مكتب العمل في مواقع عدة، وشرطة محافظة القريات، وشرطة محافظة طبرجل.
وقد نتج من تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامَيْ الإقامة والعمل، وجرى إحالتهم إلى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظامًا.
حملة أمنية على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالقريات وطبرجلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
نفَّذت شرطة منطقة الجوف يومَيْ الأحد والاثنين الماضيَيْن حملات عدة بالمنطقة استمرارًا للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقُّب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف).
جاء ذلك عبر قوة الضبط الميداني بمشاركة مفتشي مكتب العمل في مواقع عدة، وشرطة محافظة القريات، وشرطة محافظة طبرجل.
وقد نتج من تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامَيْ الإقامة والعمل، وجرى إحالتهم إلى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظامًا.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
09:47 PM
نتج منها ضبط مجموعة من المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة
نفَّذت شرطة منطقة الجوف يومَيْ الأحد والاثنين الماضيَيْن حملات عدة بالمنطقة استمرارًا للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقُّب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف).
جاء ذلك عبر قوة الضبط الميداني بمشاركة مفتشي مكتب العمل في مواقع عدة، وشرطة محافظة القريات، وشرطة محافظة طبرجل.
وقد نتج من تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامَيْ الإقامة والعمل، وجرى إحالتهم إلى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظامًا.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، حملة أمنية على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالقريات وطبرجل ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن حملة أمنية على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالقريات وطبرجل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .