حملة أمنية على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالقريات وطبرجل

محمد بن مسعود - الدمام - نتج منها ضبط مجموعة من المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة

نفَّذت شرطة منطقة الجوف يومَيْ الأحد والاثنين الماضيَيْن حملات عدة بالمنطقة استمرارًا للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقُّب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف).

جاء ذلك عبر قوة الضبط الميداني بمشاركة مفتشي مكتب العمل في مواقع عدة، وشرطة محافظة القريات، وشرطة محافظة طبرجل.

وقد نتج من تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامَيْ الإقامة والعمل، وجرى إحالتهم إلى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظامًا.