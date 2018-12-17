السعودية اليوم / " إعداد الاستراتيجية العامة للتعليم " ورشة عمل بتعليم جازان

جيزان 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسافتتح مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم , فعاليات ورشة " إعداد الاستراتيجية العامة للتعليم بالإدارة " , بحضور المساعد للشؤون التعليمية ياسر الدويري ومديري الإدارات وأكثر من 100 من منسوبي الإدارة من مشرفين وقادة المدارس ومرشدين ورواد نشاط ومعلمين (بنين - بنات) , وذلك بمركز تدريب القيادات بالإدارة .وبين الدكتور الأحوس في كلمة ألقاها في بداية الورشة أن تعليم جازان تبنى هذا العام عشرة برامج مركزية وعشر مبادرات ومنها مبادرة القيم التربوية واستراتيجية تعليم جازان للتحصيل الدراسي واستراتيجية البناء المهاري ، موضحاً أن الورشة تهدف لإشراك الميدان التعليمي ومنسوبيه في بناء هذه الاستراتيجية وتنفيذ المبادرات واستثمار قدراتهم وخبراتهم بما يحقق الاستفادة من هذه المبادرات في الميدان وبما يعود بالنفع على العملية التعليمية .بعد ذلك بدأت فعاليات الورشة التي تناولت العديد من المحاور عن مناقشة مبادرات إدارة تعليم جازان ومؤشرات الإدارة المساعدة للطلاب على تبني القيم والسلوكيات الإيجابية , وكيفية إعداد الخطط الاستراتجية.وفي ختام الورشة فتح باب الحوار والنقاش، وتم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور.// انتهى //22:18ت م0242