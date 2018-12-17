السعودية اليوم / انتهاك بحري إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية



بيروت 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها للحدود اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701 .

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن :"زورقًا حربيًا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 960 مترا ".

وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ".

// انتهى //

21:57ت م

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بيروت 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها للحدود اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701 .وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن :"زورقًا حربيًا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 960 مترا ".وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ".// انتهى //21:57ت م0239

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