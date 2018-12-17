

حائل 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

دشن مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني اليوم حملة تطعيم الأنفلونزا الموسمية لموظفي الإدارة وحملة مكافحة التدخين بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، بحضور نائب مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور سلطان المطيري وعدداً من المسؤولين وذلك بمقر الإدارة.

وأوضح مدير التعليم بالمنطقة أن الحملة تأتي ضمن المبادرات التعاونية بين الإدارتين للتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية لموسم شتاء هذا العام ، مشيراً إلى أن الحملة شملت معرضاً توعوياً عن التدخين وأضراره وطرق الوقاية منه والأمراض المعدية ، منوهاً بجهود الشؤون الصحية بالمنطقة داعياً إلى المزيد من المبادرات والتوعية في مدراس التعليم العام للبنين والبنات.

// انتهـى //

21:41ت م

0237



حائل 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني اليوم حملة تطعيم الأنفلونزا الموسمية لموظفي الإدارة وحملة مكافحة التدخين بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، بحضور نائب مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور سلطان المطيري وعدداً من المسؤولين وذلك بمقر الإدارة.وأوضح مدير التعليم بالمنطقة أن الحملة تأتي ضمن المبادرات التعاونية بين الإدارتين للتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية لموسم شتاء هذا العام ، مشيراً إلى أن الحملة شملت معرضاً توعوياً عن التدخين وأضراره وطرق الوقاية منه والأمراض المعدية ، منوهاً بجهود الشؤون الصحية بالمنطقة داعياً إلى المزيد من المبادرات والتوعية في مدراس التعليم العام للبنين والبنات.// انتهـى //21:41ت م0237

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / مدير تعليم حائل يدشن حملة التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .