السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير ألمانيا

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:08 مساءً, 17 ديسمبر 2018 م

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استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.