شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمنشأة نظمت مسابقة مزيفة في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمالكة منشأة تجارية تختص بتجارة الجملة والتجزئة في الأواني المنزلية والتحف والهدايا في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية إثر ثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بضوابط وشروط إجراء المسابقات التجارية بتنظيمها لمسابقة دون الحصول على ترخيص وهو ما يتسبب في إيهام المستهلكين وتضليلهم .

ونص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام على فرض غرامة مالية والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفة.

وتشدد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري على وجوب حصول المنشآت التجارية الراغبة في تنظيم المسابقات على ترخيص من قبل الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التي حددتها اللائحة بهدف التصدي للمسابقات والعروض الوهمية.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عدم التهاون تجاه مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري ومراقبة المسابقات والعروض التسويقية للمنشآت والمراكز والمحال التجارية لضمان عدم وجود أي تضليل أو خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .