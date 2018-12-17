شكرا لقرائتكم صور.. مدير عمل #المدينة يتفقد جمعية البر الخيرية بالمربع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن المحمادي - ينبع

قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، بزيارة لجمعية البر الخيرية بالمربع، وبرفقته مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة أحمد السناني.

جاء ذلك بحضور محافظ العيص الأستاذ فيصل بن فهد الحويفي ورئيس مركز المربع الأستاذ يوسف السحيمي، وكان في استقبالهم عند مقر الجمعية، مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة العيص الأستاذ سامي بخيت الجهني ورئيس مجلس الإدارة بجمعية المربع الأستاذ مسعد بن فاهد العرفي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، واطلع خلال زيارته على المبنى الجديد للجمعية وكامل المرافق والتجهيزات، وقام بأخذ جولة على مكاتب الموظفين، ليعود بعد ذلك لقاعة الاجتماعات بالجمعية.

وألقى العرفي كلمة رحب فيها بالمدير العام وبمحافظ العيص، مقدمًا شكره وتقديره لهم لهذه الزيارة.

وقدم مدير الجمعية عرضًا تقديميًّا مختصرًا عن المشاريع والبرامج التي تقدمها الجمعية للمستفيدين والمجتمع داخل مركز المربع وأبرز المنجزات التي حققتها الجمعية خلال الأعوام الماضية والأشهر التي مضت من هذا العام.

من ناحيته أعرب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي عن شكره لرئيس مجلس ومدير وموظفي وأعضاء جمعية البر الخيرية، ولما تقدمه من أعمال وخدمات جليلة لمركز المربع وسكانها وتطور عملها وتميزها الدائم في برامجها ومشاريعها، وحث على السعي لإيجاد موارد أكثر أمانًا واستدامة حتى تستطيع الجمعية مواكبة رؤية المملكة 2030.

كما وجه المدير العام إلى السعي لإنشاء جمعيات متخصصة حسب حاجات الأهالي في محافظة العيص. وفِي نهاية التدشين تم تكريم الداعمين للأعمال الخيرية بالجمعية.

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