شكرا لقرائتكم صور.. إعادة تأهيل عقبة الشواقب بقرية آل عيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمد بن هويج - الحرجة

بدأت بلدية الحرجة في إعادة تأهيل عقبة الشواقب بقرية آل عيفة، الرابطة بين محافظة الحرجة وظهران الجنوب مرورًا بقرى راحة سنحان ومركز الغول.

وتعد هذه العقبة من أهم العقبات التي تربط بين مركز الغول وقرى وادي العنثري بظهران الجنوب، كما أن هذه العقبة تختصر أكثر من 15 كيلو مترًا تقريبًا لربط مركز الغول بمحافظة ظهران الجنوب يأتي ذلك نتيجة اهتمام بلدية الحرجة بالمواطنين وتسهيل كل المعوقات التي تواجه المواطنين ويتضررون منها.

كما قدم أهالي قرى وادي العنثري ومركز الغول شكرهم لرئيس بلدية الحرجة المهندس حسن بن مضواح القحطاني على جهوده الملموسة والملحوظة في المحافظة.

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