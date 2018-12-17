الان تتابع “تعليم الطائف”: 23 ألف طالب ومعلم استفادوا من برنامج مكافحة التدخين والمخدرات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 -عبدالله العازمي:
استفاد أكثر من 23484 طالبا و80 معلما وإداري من برنامج التوعية بأضرار التدخين والمخدرات
بالتعاون مع جمعية كفى خلال الفصل الدراسي الأول من العام 1439-1440.
جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي في مكافحة التدخين والمخدرات.
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