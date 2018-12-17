شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلي مشرفاً على كلية إدارة الأعمال التطبيقية بالمزاحمية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
صدر قرار مدير جامعة الملك سعود أ.د. بدران بن عبدالرحمن العمر بتكليف الدكتور محمد بن موسى عقيلي مشرفاً على كلية إدارة الأعمال التطبيقية بفرع الجامعة بالمزاحمية.
وقد حصل د. عقيلي على درجة الدكتوارة في الفلسفة في تخصص الاقتصاد عام 2012 من جامعة درهم بالمملكة المتحدة.
ويعد د. عقيلي أحد الكفاءات الأكاديمية والمهنية والإدارية، وقد تقلد عدداً من المهام الإدارية في الكلية قبل توليه زمامها.
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