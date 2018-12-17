شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تطوير المدينة تفوز بجائزتين عالميتين في الأنسنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) توَّجت مؤسسة الجائزة العالمية للمجتمعات الحيوية المعتمد لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، برنامج أنسنة المدينة بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة والذي يحظى بإشراف ودعم أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان، بالجائزتين الذهبية والفضية عن فئة المشاريع المتلزمة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيئة المحلية والمجتمعات الحيوية.



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