ترقب لإقرار الميزانية غداً.. ومؤتمر صحفي لوزير المالية لإعلان التفاصيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

‏‫توقعت بعض المصادر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) بعد عصر غد الثلاثاء . حيث يُنتظر أن تُقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

ويتم خلال الجلسة استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2018، والموازنة التقديرية لعام 2019م.

وينتظر أن يعقد وزير المالية محمد الجدعان مؤتمراً صحفياً بعد إقرار الميزانية، يتناول فيه تفاصيل الميزانية ويجيب على استفسارات الإعلاميين.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قدأ قبل أيام قليلة أن ميزانية العام القادم ستكون تنموية توسعية، ولن تختلف كثيرًا عن أرقام البيان التمهيدي الذي أُعلن في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح الجدعان أن الصناعات التحويلية غير النفطية نمت 5% في النصف الأول من العام الحالي، لافتًا إلى أن الإيرادات غير النفطية باتت تغطي 30 % من الميزانية.

وأفاد بأن الاقتصاد غير النفطي نما بنسبة 2% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ0.1 % في العام الماضي.

وشدّد على أن السعودية لديها خطط واضحة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي ترتكز عليها الميزانية تستند إلى 3 عناصر أساسية: زيادة الإيرادات غير النفطية، التوسع في الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل.

وحول توقعاته للعام القادم كشف الجدعان أن نسبة الاستدانة للناتج المحلي لن تتجاوز سقف الـ21 إلى 22 % في 2019؛ وذلك يرجع إلى عوامل عدة، منها حجم العجز في الميزانية، وأوضاع السوق.

وقال: سقف الدَّين العام لن يتجاوز 25 % من الناتج المحلي، كما أن رفع الفائدة الأمريكية لن يؤثر بشكل جوهري على تكلفة الاقتراض. ولدينا استراتيجية واضحة للاقتراض محليًّا ودوليًّا، ونسبة الدَّين للناتج لن تتجاوز 25% في السنوات القادمة.

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