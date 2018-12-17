شكرا لقرائتكم خبر وزير الإسكان يتفقد المشاريع السكنية الجديدة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تفقد وزير الإسكان ماجد الحقيل عددا من مشاريع برنامج "سكني" للوحدات السكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، وقف خلالها على سير العمل، كما اطلع على تفاصيل المشاريع ونسبة الإنجاز فيها، إذ شملت الجولة مشاريع "شمس الديار"، "مرسية"، "عمائر الجوهرة"، "إشراق ليفينج"، "ديار سعد".

والتقى خلال جولته التفقدية بالقائمين على هذه المشاريع والمقاولين المنفذين لها، مؤكدا أهمية العمل على تسليم هذه المشاريع والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بما يضمن تسليمها للمستفيدين خلال الفترة الزمنية المحددة التي تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام.

وبدأت جولته بزيارة مشروع "مرسية" الذي يقام على مساحة تزيد على 2.7 مليون متر مربع، ويوفر 5590 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس وشقق، وبأسعار تبدأ من 299 ألف ريال، كما زار مشروع "إشراق ليفينج" الذي يوفر 2229 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، بأسعار تبدأ من 618 ألف ريال.

وتفقد مشروع "عمائر الجوهرة" الذي يوفر 112 وحدة سكنية من نوع شقة، كما تفقد مشروع "ديار سعد" الذي يوفر 577 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، بأسعار تبدأ من 587 ألف ريال، واختتم زيارته بمشروع "شمس الديار" الذي يضم 503 وحدات سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، وبأسعار تبدأ من 498 ألف ريال، ويقام على مساحة إجمالية للمشروع تبلغ 343,478 م2.

وأكد وزير الإسكان أن هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التي بدأ تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، تؤكد حرص الوزارة على توفير خيارات سكنية تلبي احتياج جميع المواطنين المسجلين في قوائمها، حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة للوحدات السكنية تحت الإنشاء بين 250 ألفا وحتى 750 ألف ريال.

وأعلن برنامج "سكني" في وقت سابق، عن عدد المشاريع السكنية التي تم طرحها في منطقة الرياض منذ إطلاق البرنامج، والبالغة 24 مشروعا توفر نحو 34,727 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، بينها 14 مشروعا للوحدات السكنية "تحت الإنشاء" بالشراكة مع القطاع الخاص يبلغ إجمالي الوحدات السكنية فيها ما يصل إلى 31,883 وحدة سكنية، تتكامل فيها البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق الداخلية، والإنارة والتشجير والصرف الصحي وغيرها، مع توفر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، إلى جانب توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومواقع خاصة لألعاب الأطفال والمدارس التعليمية والجوامع الدينية بالإضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية.