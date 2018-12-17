شكرا لقرائتكم خبر وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة اليوم مكة المكرمة وسط حفاوة واستقبال وخدمات قدمت لهم من المسؤولين والقائمين على برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة، بعد زيارتهم للمدينة المنورة التي تخللها العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية الدينية وزيارة للمعالم الإسلامية والتاريخية بالمدينة المنورة.

وتوجه الضيوف فور وصولهم محرمين بالعمرة إلى المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة.

وعبر عدد من الضيوف عن سعادتهم الكبيرة بالوصول إلى مكة وأداء مناسك العمرة، مشيدين بالخدمات المتنوعة التي قدمت لهم في حلهم وترحالهم؛ مؤكدين أن هذا يأتي ضمن قائمة الخدمات الإنسانية والإسلامية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي جعلت من أولوياتها خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم وفق منهج إسلامي.

ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الضيافة والترحاب ضمن البرنامج المبارك، وقالوا: حقق البرنامج لكثير منا الحلم بالوصول إلى الأراضي المقدسة والحرمين الشريفين للزيارة وأداء نسك من مناسك الدين الإسلامي الحنيف.