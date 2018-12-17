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انت الان تتابع "تعليم الأفلاج" ينفذ 400 فعالية صحية خلال الفصل الدراسي الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أنهت إدارة التعليم بالأفلاج ممثلة بقسم الشؤون الصحية المدرسية تنفيذ أكثر من 400 فعالية للمناسبات الصحية في جميع مدارس المحافظة استفاد منها أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة من كافة المدراس.
وقال رئيس قسم الشؤون الصحية بتعليم الأفلاج محمد الشريدة إن قسم الشؤون الصحة المدرسية ( بنين ـ بنات ) نفذ خلال الفصل الأول من هذا العام 404 فعاليات صحية في 171 مدرسة استفاد منها 7445 طالباً وطالبة وشارك بها 1441 من أولياء الأمور.
وتابع قائلاً: اشتملت الفعاليات على برنامج مسح التدخين وحساب مؤشر كتلة الحجم، وبرنامج الفحص الاستكشافي وغيرها من البرامج الوقائية والصحية والتدريبية والتوعوية مثل برنامج "جيلنا واعي" وبرنامج نظافتي سر صحتي وصحة الفم والأسنان والتوعية بسرطان الثدي الذي استهدف مدارس البنات ونفذته مشرفة القسم منى الحماد، كما شارك القسم في تنفيذ برامج الأيام العالمية مثل اليوم العالمي للإيدز والسكري ومكافحة السمنة وكذلك اليوم العالمي لهشاشة العظام وغيرها.
واختتم: لم نقتصر على تنفيذ الفعاليات والبرامج بل أطلق القسم بالتعاون مع مستشفى الأفلاج عدة مبادرات منها مبادرة رشاقة وتم تنفيذها في ثلاث مدارس ومبادرة مدارس الأفلاج تمشي وذلك بالتعاون مع مدرسة ابن كثير الابتدائية وبمشاركة عدد من مدارس المحافظة، وغيرها من المبادرات الصحية.
"تعليم الأفلاج" ينفذ 400 فعالية صحية خلال الفصل الدراسي الأولمسلّم الهواملة الخليج 365 2018-12-17
أنهت إدارة التعليم بالأفلاج ممثلة بقسم الشؤون الصحية المدرسية تنفيذ أكثر من 400 فعالية للمناسبات الصحية في جميع مدارس المحافظة استفاد منها أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة من كافة المدراس.
وقال رئيس قسم الشؤون الصحية بتعليم الأفلاج محمد الشريدة إن قسم الشؤون الصحة المدرسية ( بنين ـ بنات ) نفذ خلال الفصل الأول من هذا العام 404 فعاليات صحية في 171 مدرسة استفاد منها 7445 طالباً وطالبة وشارك بها 1441 من أولياء الأمور.
وتابع قائلاً: اشتملت الفعاليات على برنامج مسح التدخين وحساب مؤشر كتلة الحجم، وبرنامج الفحص الاستكشافي وغيرها من البرامج الوقائية والصحية والتدريبية والتوعوية مثل برنامج "جيلنا واعي" وبرنامج نظافتي سر صحتي وصحة الفم والأسنان والتوعية بسرطان الثدي الذي استهدف مدارس البنات ونفذته مشرفة القسم منى الحماد، كما شارك القسم في تنفيذ برامج الأيام العالمية مثل اليوم العالمي للإيدز والسكري ومكافحة السمنة وكذلك اليوم العالمي لهشاشة العظام وغيرها.
واختتم: لم نقتصر على تنفيذ الفعاليات والبرامج بل أطلق القسم بالتعاون مع مستشفى الأفلاج عدة مبادرات منها مبادرة رشاقة وتم تنفيذها في ثلاث مدارس ومبادرة مدارس الأفلاج تمشي وذلك بالتعاون مع مدرسة ابن كثير الابتدائية وبمشاركة عدد من مدارس المحافظة، وغيرها من المبادرات الصحية.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
09:14 PM
بمشاركة 7 آلاف طالب وطالبة من كافة المدارس
أنهت إدارة التعليم بالأفلاج ممثلة بقسم الشؤون الصحية المدرسية تنفيذ أكثر من 400 فعالية للمناسبات الصحية في جميع مدارس المحافظة استفاد منها أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة من كافة المدراس.
وقال رئيس قسم الشؤون الصحية بتعليم الأفلاج محمد الشريدة إن قسم الشؤون الصحة المدرسية ( بنين ـ بنات ) نفذ خلال الفصل الأول من هذا العام 404 فعاليات صحية في 171 مدرسة استفاد منها 7445 طالباً وطالبة وشارك بها 1441 من أولياء الأمور.
وتابع قائلاً: اشتملت الفعاليات على برنامج مسح التدخين وحساب مؤشر كتلة الحجم، وبرنامج الفحص الاستكشافي وغيرها من البرامج الوقائية والصحية والتدريبية والتوعوية مثل برنامج "جيلنا واعي" وبرنامج نظافتي سر صحتي وصحة الفم والأسنان والتوعية بسرطان الثدي الذي استهدف مدارس البنات ونفذته مشرفة القسم منى الحماد، كما شارك القسم في تنفيذ برامج الأيام العالمية مثل اليوم العالمي للإيدز والسكري ومكافحة السمنة وكذلك اليوم العالمي لهشاشة العظام وغيرها.
واختتم: لم نقتصر على تنفيذ الفعاليات والبرامج بل أطلق القسم بالتعاون مع مستشفى الأفلاج عدة مبادرات منها مبادرة رشاقة وتم تنفيذها في ثلاث مدارس ومبادرة مدارس الأفلاج تمشي وذلك بالتعاون مع مدرسة ابن كثير الابتدائية وبمشاركة عدد من مدارس المحافظة، وغيرها من المبادرات الصحية.
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المصدر : الخليج 365
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