مواد غذائية غنية بالألياف تخلصك من مشكلات دهون البطن.. تعرَّف عليها

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طريقة مبتكرة للتخلص من دهون البطن بتناول مواد غذائية غنية بالألياف الغذائية والدهون الأحادية غير المشبعة.
هذا ما توصل إليه العلماء بعد نتائج دراسات عديدة، أكدت أن الألياف الذائبة الموجودة في بذور الشوفان والشعير والمكسرات والبذور والبقول والبازلاء، وبعض الفواكه والخضراوات، تساعد في جعل البطن أكثر رشاقة.
وفي هذا الإطار يقول الخبراء -وفقًا لموقع روسيا اليوم- إن الإنسان يشعر بالشبع بفضل الألياف؛ وبالتالي يمكنه التحكم بالشهية.
فـ 10 جرامات من الألياف الذائبة قادرة على تخفيض مستوى الدهون المتراكمة بنسبة 3.7 % خلال خمس سنوات.
ولتخفيض دهون البطن ينصح العلماء بإدراج منتجات، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، في النظام الغذائي؛ فجميعها غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، كما أن تناول هذه المواد "يؤدي إلى تخفيض نسبة الدهون في منطقة البطن".
وفي الوقت نفسه يطالب الخبراء بضرورة التحكم في نسبة الدهون المشبعة التي يتناولها الشخص يوميًّا.
ويؤكد العلماء أن دهون البطن تتراكم عادة تحت تأثير الإجهاد وعدم الحركة (الخمول). وبحسب المعطيات العلمية المتوافرة، فإن هذه الطبقات الدهنية المتراكمة تؤثر كثيرًا في صحة الشخص. فمثلاً: تراكم الدهون في منطقة البطن له علاقة بزيادة الالتهابات في الجسم، وانخفاض التمثيل الغذائي، ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
مواد غذائية غنية بالألياف تخلصك من مشكلات دهون البطن.. تعرَّف عليهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
طريقة مبتكرة للتخلص من دهون البطن بتناول مواد غذائية غنية بالألياف الغذائية والدهون الأحادية غير المشبعة.
هذا ما توصل إليه العلماء بعد نتائج دراسات عديدة، أكدت أن الألياف الذائبة الموجودة في بذور الشوفان والشعير والمكسرات والبذور والبقول والبازلاء، وبعض الفواكه والخضراوات، تساعد في جعل البطن أكثر رشاقة.
وفي هذا الإطار يقول الخبراء -وفقًا لموقع روسيا اليوم- إن الإنسان يشعر بالشبع بفضل الألياف؛ وبالتالي يمكنه التحكم بالشهية.
فـ 10 جرامات من الألياف الذائبة قادرة على تخفيض مستوى الدهون المتراكمة بنسبة 3.7 % خلال خمس سنوات.
ولتخفيض دهون البطن ينصح العلماء بإدراج منتجات، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، في النظام الغذائي؛ فجميعها غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، كما أن تناول هذه المواد "يؤدي إلى تخفيض نسبة الدهون في منطقة البطن".
وفي الوقت نفسه يطالب الخبراء بضرورة التحكم في نسبة الدهون المشبعة التي يتناولها الشخص يوميًّا.
ويؤكد العلماء أن دهون البطن تتراكم عادة تحت تأثير الإجهاد وعدم الحركة (الخمول). وبحسب المعطيات العلمية المتوافرة، فإن هذه الطبقات الدهنية المتراكمة تؤثر كثيرًا في صحة الشخص. فمثلاً: تراكم الدهون في منطقة البطن له علاقة بزيادة الالتهابات في الجسم، وانخفاض التمثيل الغذائي، ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
09:26 PM
توصل إليها العلماء بعد نتائج دراسات عديدة
طريقة مبتكرة للتخلص من دهون البطن بتناول مواد غذائية غنية بالألياف الغذائية والدهون الأحادية غير المشبعة.
هذا ما توصل إليه العلماء بعد نتائج دراسات عديدة، أكدت أن الألياف الذائبة الموجودة في بذور الشوفان والشعير والمكسرات والبذور والبقول والبازلاء، وبعض الفواكه والخضراوات، تساعد في جعل البطن أكثر رشاقة.
وفي هذا الإطار يقول الخبراء -وفقًا لموقع روسيا اليوم- إن الإنسان يشعر بالشبع بفضل الألياف؛ وبالتالي يمكنه التحكم بالشهية.
فـ 10 جرامات من الألياف الذائبة قادرة على تخفيض مستوى الدهون المتراكمة بنسبة 3.7 % خلال خمس سنوات.
ولتخفيض دهون البطن ينصح العلماء بإدراج منتجات، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، في النظام الغذائي؛ فجميعها غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، كما أن تناول هذه المواد "يؤدي إلى تخفيض نسبة الدهون في منطقة البطن".
وفي الوقت نفسه يطالب الخبراء بضرورة التحكم في نسبة الدهون المشبعة التي يتناولها الشخص يوميًّا.
ويؤكد العلماء أن دهون البطن تتراكم عادة تحت تأثير الإجهاد وعدم الحركة (الخمول). وبحسب المعطيات العلمية المتوافرة، فإن هذه الطبقات الدهنية المتراكمة تؤثر كثيرًا في صحة الشخص. فمثلاً: تراكم الدهون في منطقة البطن له علاقة بزيادة الالتهابات في الجسم، وانخفاض التمثيل الغذائي، ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
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المصدر : الخليج 365
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