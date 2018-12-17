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انت الان تتابع "ماي": تصويت البرلمان على "بريكست" منتصف يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، موعد التصويت المؤجل في البرلمان على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ليكون في الأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير المقبل، وذلك في كلمة أمام مجلس العموم بشأن مفاوضات "الخروج".
وقالت "ماي" للنواب في المجلس: "إن الكثير من أعضاء هذا المجلس مهتمون بضرورة أن نتخذ قرارًا قريبًا. ننوي العودة إلى مناقشة التصويت الجاد في الأسبوع الذي يبدأ في السابع من يناير، وإجراء التصويت في الأسبوع التالي"، وفق ما نقلت "رويترز".
وفي الإطار نفسه، حذرت "ماي" من تأييد إجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تصاعد الدعوات المطالبة بذلك بغية كسر الجمود السياسي بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.
ونقلت "سكاي نيوز" عن رئيسة الوزراء البريطانية في حديثها إلى مجلس العموم قولها: "دعونا لا نفقد ثقة الشعب البريطاني من خلال محاولة إجراء استفتاء آخر"، مؤكدة أن "إعادة الاستفتاء ستؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها في استقامة سياساتنا".
وكانت "ماي" أرجأت التصويت على الخطة في الأسبوع الماضي؛ نتيجة المعارضة الشديدة داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه.
"ماي": تصويت البرلمان على "بريكست" منتصف ينايرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
حددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، موعد التصويت المؤجل في البرلمان على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ليكون في الأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير المقبل، وذلك في كلمة أمام مجلس العموم بشأن مفاوضات "الخروج".
وقالت "ماي" للنواب في المجلس: "إن الكثير من أعضاء هذا المجلس مهتمون بضرورة أن نتخذ قرارًا قريبًا. ننوي العودة إلى مناقشة التصويت الجاد في الأسبوع الذي يبدأ في السابع من يناير، وإجراء التصويت في الأسبوع التالي"، وفق ما نقلت "رويترز".
وفي الإطار نفسه، حذرت "ماي" من تأييد إجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تصاعد الدعوات المطالبة بذلك بغية كسر الجمود السياسي بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.
ونقلت "سكاي نيوز" عن رئيسة الوزراء البريطانية في حديثها إلى مجلس العموم قولها: "دعونا لا نفقد ثقة الشعب البريطاني من خلال محاولة إجراء استفتاء آخر"، مؤكدة أن "إعادة الاستفتاء ستؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها في استقامة سياساتنا".
وكانت "ماي" أرجأت التصويت على الخطة في الأسبوع الماضي؛ نتيجة المعارضة الشديدة داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
09:15 PM
حذرت من تأييد استفتاء ثانٍ على الخروج.. والمعارضة ترفض التأجيل
حددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، موعد التصويت المؤجل في البرلمان على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ليكون في الأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير المقبل، وذلك في كلمة أمام مجلس العموم بشأن مفاوضات "الخروج".
وقالت "ماي" للنواب في المجلس: "إن الكثير من أعضاء هذا المجلس مهتمون بضرورة أن نتخذ قرارًا قريبًا. ننوي العودة إلى مناقشة التصويت الجاد في الأسبوع الذي يبدأ في السابع من يناير، وإجراء التصويت في الأسبوع التالي"، وفق ما نقلت "رويترز".
وفي الإطار نفسه، حذرت "ماي" من تأييد إجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تصاعد الدعوات المطالبة بذلك بغية كسر الجمود السياسي بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.
ونقلت "سكاي نيوز" عن رئيسة الوزراء البريطانية في حديثها إلى مجلس العموم قولها: "دعونا لا نفقد ثقة الشعب البريطاني من خلال محاولة إجراء استفتاء آخر"، مؤكدة أن "إعادة الاستفتاء ستؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها في استقامة سياساتنا".
وكانت "ماي" أرجأت التصويت على الخطة في الأسبوع الماضي؛ نتيجة المعارضة الشديدة داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه.
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المصدر : الخليج 365
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