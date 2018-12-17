- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع "محافظ الليث" يشهد توقيع اتفاقية زراعة الطريق الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
برعاية محافظ محافظة الليث محمد بن عبدالعزيز القباع، وضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة أربعة ملايين شجرة حتى ٢٠٢٠ م، وتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، يمثله المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، وفرع وزارة النقل بمحافظة القنفذة الذي يمثله المهندس خميس الشمراني؛ وذلك للبدء في تشجير الطريق الساحلي الليث – القنفذة - جدة.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم برعاية محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع.
وسيقوم المكتب بالتنسيق مع إدارة الطرق في زراعة ٤٠٠ شتلة في جنوب المحافظة بالطريق الدولي يوم الأربعاء الموافق ١٢-٤-١٤٤٠.
"محافظ الليث" يشهد توقيع اتفاقية زراعة الطريق الساحليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
برعاية محافظ محافظة الليث محمد بن عبدالعزيز القباع، وضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة أربعة ملايين شجرة حتى ٢٠٢٠ م، وتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، يمثله المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، وفرع وزارة النقل بمحافظة القنفذة الذي يمثله المهندس خميس الشمراني؛ وذلك للبدء في تشجير الطريق الساحلي الليث – القنفذة - جدة.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم برعاية محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع.
وسيقوم المكتب بالتنسيق مع إدارة الطرق في زراعة ٤٠٠ شتلة في جنوب المحافظة بالطريق الدولي يوم الأربعاء الموافق ١٢-٤-١٤٤٠.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
09:04 PM
البدء في زراعة 400 شجرة الأربعاء المقبل
برعاية محافظ محافظة الليث محمد بن عبدالعزيز القباع، وضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة أربعة ملايين شجرة حتى ٢٠٢٠ م، وتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، يمثله المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، وفرع وزارة النقل بمحافظة القنفذة الذي يمثله المهندس خميس الشمراني؛ وذلك للبدء في تشجير الطريق الساحلي الليث – القنفذة - جدة.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم برعاية محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع.
وسيقوم المكتب بالتنسيق مع إدارة الطرق في زراعة ٤٠٠ شتلة في جنوب المحافظة بالطريق الدولي يوم الأربعاء الموافق ١٢-٤-١٤٤٠.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "محافظ الليث" يشهد توقيع اتفاقية زراعة الطريق الساحلي ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "محافظ الليث" يشهد توقيع اتفاقية زراعة الطريق الساحلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .