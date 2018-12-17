"محافظ الليث" يشهد توقيع اتفاقية زراعة الطريق الساحلي

محمد بن مسعود - الدمام - البدء في زراعة 400 شجرة الأربعاء المقبل

برعاية محافظ محافظة الليث محمد بن عبدالعزيز القباع، وضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة أربعة ملايين شجرة حتى ٢٠٢٠ م، وتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، يمثله المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، وفرع وزارة النقل بمحافظة القنفذة الذي يمثله المهندس خميس الشمراني؛ وذلك للبدء في تشجير الطريق الساحلي الليث – القنفذة - جدة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم برعاية محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع.

وسيقوم المكتب بالتنسيق مع إدارة الطرق في زراعة ٤٠٠ شتلة في جنوب المحافظة بالطريق الدولي يوم الأربعاء الموافق ١٢-٤-١٤٤٠.