قط روسي يطلب الأكل بنفسه .. هدية بوتين لمحافظ "آسيتا" اليابانية

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قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال زيارته التي يقوم بها حاليا لليابان بإهداء محافظ ولاية "أسيتا" اليابانية، نوريخيسه ساتاكا، قطًا سيبيريًا صغيرًا اسمه "مير".
وعلى الفور أطلقت عائلة المحافظ على القط اسم "ميرو-بو"، يعني (السلام الصغير) بالياباني، مشيرًا والكلام للمحافظ الياباني إلى أن القط يستيقظ عادة من النوم الساعة السادسة صباحًا ويطلب الأكل، ثم يقترب من صاحبه ويضع رجلاً على كتفه ويبدأ بالمواء.
وأضاف في منتدى رؤساء البرلمانات لدول شمال شرق آسيا أن علاقته بقطه وطيدة جدًا، وأن الكثير من الناس لاحظوا أن وجه القط صار يابانيًا بالفعل.
قط روسي يطلب الأكل بنفسه .. هدية بوتين لمحافظ "آسيتا" اليابانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال زيارته التي يقوم بها حاليا لليابان بإهداء محافظ ولاية "أسيتا" اليابانية، نوريخيسه ساتاكا، قطًا سيبيريًا صغيرًا اسمه "مير".
وعلى الفور أطلقت عائلة المحافظ على القط اسم "ميرو-بو"، يعني (السلام الصغير) بالياباني، مشيرًا والكلام للمحافظ الياباني إلى أن القط يستيقظ عادة من النوم الساعة السادسة صباحًا ويطلب الأكل، ثم يقترب من صاحبه ويضع رجلاً على كتفه ويبدأ بالمواء.
وأضاف في منتدى رؤساء البرلمانات لدول شمال شرق آسيا أن علاقته بقطه وطيدة جدًا، وأن الكثير من الناس لاحظوا أن وجه القط صار يابانيًا بالفعل.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
09:11 PM
يقترب من صاحبه ويضع رجلاً على كتفه ويبدأ بالمواء
قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال زيارته التي يقوم بها حاليا لليابان بإهداء محافظ ولاية "أسيتا" اليابانية، نوريخيسه ساتاكا، قطًا سيبيريًا صغيرًا اسمه "مير".
وعلى الفور أطلقت عائلة المحافظ على القط اسم "ميرو-بو"، يعني (السلام الصغير) بالياباني، مشيرًا والكلام للمحافظ الياباني إلى أن القط يستيقظ عادة من النوم الساعة السادسة صباحًا ويطلب الأكل، ثم يقترب من صاحبه ويضع رجلاً على كتفه ويبدأ بالمواء.
وأضاف في منتدى رؤساء البرلمانات لدول شمال شرق آسيا أن علاقته بقطه وطيدة جدًا، وأن الكثير من الناس لاحظوا أن وجه القط صار يابانيًا بالفعل.
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المصدر : الخليج 365
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