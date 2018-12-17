- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع الأم تؤكد وتدافع.. جدل في مصر بسبب خِطبة طفلَيْن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ثارت ضجة كبيرة في مصر بعد إقامة حفل خِطبة لطفلَيْن في محافظة كفر الشيخ شمال القاهرة؛ إذ شهدت المحافظة نفسها واقعة سابقة منذ أشهر عدة بزواج طفلَيْن آخرَيْن، لم يتجاوز عمر كل منهما 10 سنوات.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للحفل؛ وهو ما دفع وسائل الإعلام المصرية للتأكد من صحة الواقعة. وفي مقابلة هاتفية مع شبكة "دي إم سي" قالت أم أحد الطفلين إن نجلها يدعى فارس، ويبلغ من العمر 15 عامًا، ويدرس في الصف الثالث الإعدادي، وأُقيم له حفل خِطبة على طفلة تدعى ندى الدسوقي عبد البر ملتحقة بالصف الأول الإعدادي، بموافقة الأسرتين، وفقًا لعادات قائمة في قريتهم.
وتابعت الأم: إن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل حقيقي، وهذه عادة لدينا، ونريد أن نفرح بطفلنا.
وأضافت الأم بأن نجلها في المرحلة الإعدادية، وليس صغيرًا على الزواج.. تم تقديم مهر قدره 32 ألف جنيه للعروس.
وأثارت الخِطبة التي تم تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا كبيرًا، ولاسيما أنها تأتي بعد أيام قليلة من كشف تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 عامًا في مصر بلغ 39 مليون طفل، بينهم 117 ألفًا متزوجون ومطلقون.
الأم تؤكد وتدافع.. جدل في مصر بسبب خِطبة طفلَيْنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
ثارت ضجة كبيرة في مصر بعد إقامة حفل خِطبة لطفلَيْن في محافظة كفر الشيخ شمال القاهرة؛ إذ شهدت المحافظة نفسها واقعة سابقة منذ أشهر عدة بزواج طفلَيْن آخرَيْن، لم يتجاوز عمر كل منهما 10 سنوات.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للحفل؛ وهو ما دفع وسائل الإعلام المصرية للتأكد من صحة الواقعة. وفي مقابلة هاتفية مع شبكة "دي إم سي" قالت أم أحد الطفلين إن نجلها يدعى فارس، ويبلغ من العمر 15 عامًا، ويدرس في الصف الثالث الإعدادي، وأُقيم له حفل خِطبة على طفلة تدعى ندى الدسوقي عبد البر ملتحقة بالصف الأول الإعدادي، بموافقة الأسرتين، وفقًا لعادات قائمة في قريتهم.
وتابعت الأم: إن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل حقيقي، وهذه عادة لدينا، ونريد أن نفرح بطفلنا.
وأضافت الأم بأن نجلها في المرحلة الإعدادية، وليس صغيرًا على الزواج.. تم تقديم مهر قدره 32 ألف جنيه للعروس.
وأثارت الخِطبة التي تم تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا كبيرًا، ولاسيما أنها تأتي بعد أيام قليلة من كشف تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 عامًا في مصر بلغ 39 مليون طفل، بينهم 117 ألفًا متزوجون ومطلقون.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
09:04 PM
117 ألف مراهق متزوجون ومطلقون قبل سن 18 عامًا
ثارت ضجة كبيرة في مصر بعد إقامة حفل خِطبة لطفلَيْن في محافظة كفر الشيخ شمال القاهرة؛ إذ شهدت المحافظة نفسها واقعة سابقة منذ أشهر عدة بزواج طفلَيْن آخرَيْن، لم يتجاوز عمر كل منهما 10 سنوات.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للحفل؛ وهو ما دفع وسائل الإعلام المصرية للتأكد من صحة الواقعة. وفي مقابلة هاتفية مع شبكة "دي إم سي" قالت أم أحد الطفلين إن نجلها يدعى فارس، ويبلغ من العمر 15 عامًا، ويدرس في الصف الثالث الإعدادي، وأُقيم له حفل خِطبة على طفلة تدعى ندى الدسوقي عبد البر ملتحقة بالصف الأول الإعدادي، بموافقة الأسرتين، وفقًا لعادات قائمة في قريتهم.
وتابعت الأم: إن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل حقيقي، وهذه عادة لدينا، ونريد أن نفرح بطفلنا.
وأضافت الأم بأن نجلها في المرحلة الإعدادية، وليس صغيرًا على الزواج.. تم تقديم مهر قدره 32 ألف جنيه للعروس.
وأثارت الخِطبة التي تم تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا كبيرًا، ولاسيما أنها تأتي بعد أيام قليلة من كشف تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 عامًا في مصر بلغ 39 مليون طفل، بينهم 117 ألفًا متزوجون ومطلقون.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، الأم تؤكد وتدافع.. جدل في مصر بسبب خِطبة طفلَيْن ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن الأم تؤكد وتدافع.. جدل في مصر بسبب خِطبة طفلَيْن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .