الأم تؤكد وتدافع.. جدل في مصر بسبب خِطبة طفلَيْن

محمد بن مسعود - الدمام - 117 ألف مراهق متزوجون ومطلقون قبل سن 18 عامًا

ثارت ضجة كبيرة في مصر بعد إقامة حفل خِطبة لطفلَيْن في محافظة كفر الشيخ شمال القاهرة؛ إذ شهدت المحافظة نفسها واقعة سابقة منذ أشهر عدة بزواج طفلَيْن آخرَيْن، لم يتجاوز عمر كل منهما 10 سنوات.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للحفل؛ وهو ما دفع وسائل الإعلام المصرية للتأكد من صحة الواقعة. وفي مقابلة هاتفية مع شبكة "دي إم سي" قالت أم أحد الطفلين إن نجلها يدعى فارس، ويبلغ من العمر 15 عامًا، ويدرس في الصف الثالث الإعدادي، وأُقيم له حفل خِطبة على طفلة تدعى ندى الدسوقي عبد البر ملتحقة بالصف الأول الإعدادي، بموافقة الأسرتين، وفقًا لعادات قائمة في قريتهم.

وتابعت الأم: إن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل حقيقي، وهذه عادة لدينا، ونريد أن نفرح بطفلنا.

وأضافت الأم بأن نجلها في المرحلة الإعدادية، وليس صغيرًا على الزواج.. تم تقديم مهر قدره 32 ألف جنيه للعروس.

وأثارت الخِطبة التي تم تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا كبيرًا، ولاسيما أنها تأتي بعد أيام قليلة من كشف تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 عامًا في مصر بلغ 39 مليون طفل، بينهم 117 ألفًا متزوجون ومطلقون.