من مشهد "بوتين وصدام" إلى صورة "ميركل وماي" .. أشهر الأخبار الكاذبة عام 2018

محمد بن مسعود - الدمام - شبكات التواصل أسهمت في تداولها بشكل كبير

جاء عام 2018 حافلاً بالأخبار الغريبة والكاذبة، من أول شهر فيه حتى نهايته، وكانت شبكات التواصل الاجتماعي منبرًا أسهم بشكل كبير في تداول تلك الأخبار التي تبين لاحقًا تلفيقها بطريقة محكمة، لدرجة أن بعضهم صدقها لفترة من الوقت.

ومن العالم العربي إلى أوروبا فالولايات المتحدة انتشرت الأخبار المغلوطة التي تناولت موضوعات متنوعة، ليست سياسية أو اقتصادية فحسب، بل حتى فنية ورياضية.

وفيما يلي مجموعة من الأخبار التي تبين لاحقًا أنه لا صلة لها بالحقيقة، أو أنها أخرجت من سياقها الطبيعي:

*بوتين نادلاً لصدام حسين:

راجت شائعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد عمل نادلاً، ذات يوم، خلال زيارة قديمة للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين إلى موسكو.

وقد أرفق من نشر هذه الشائعة صورًا لنادل يشبه بوتين، قائلاً إنه ذلك حدث حين كان عميلاً أمنيًا تابعًا للاتحاد السوفيتي.

وتبيّن أن هذه المزاعم غير صحيحة من خلال صورة ثانية يظهر فيها النادل بوضوح، وليتأكد من يتأمل الصورة أنه ليس بوتين، وأن الأخير كان في زمن التقاط الصورة، في العام 1975، خريجًا جديدًا من جامعة ليننغراد وأنه كان يخدم آنذاك في المخابرات، وفق بيانات موقع مرصد الإعلام الأردني "أكيد".

*صورة قديمة تجمع ميركل وماي ورئيسة ليتوانيا:

انتشرت على ناطق واسع صورة قديمة قيل إنها تجمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ورئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي، وقيل في التعليقات المرفقة إن هناك أيادي خفية تحكم العالم وتجهز عملاءها قبل عشرات السنين من تنصيبهم في مواقعهم.

وتبين في وقت لاحق أن ميركل هي فعلاً الموجودة في الصورة، لكنّ الفتاتين الأخريين مجرد صديقتين عاديتين لميركل.

*فتاة أفغانية للبيع:

جرى تداول صورة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لطفلة أفغانية تبلغ من العمر 9 أعوام، قيل إنها نشرت في سياق بيعها.

وتبين لاحقًا أن الصورة التقطت في العام 2011، حين كانت هناك احتجاجات أفغانية حيال الناتو، وأن تلك الفتاة فقدت عائلتها في تلك العملية وليس كما أشيع عن كون من يطوّقونها يرغبون بشرائها.

وتعود الصورة لوكالة "رويترز"، وتظهر في الصور الأخرى جنازة الضحايا الذين قضوا، لكن من استخدمها وظّفها في سياق محاربة زواج القاصرات الأفغانيات، وفق "أكيد".

*الولادة ليست ثاني أقسى ألم في العالم:

على الرغم من أن هذه المعلومة المفبركة جرى تداولها قبل سنوات، إلا أنها عادت مجددًا إلى الواجهة في 2018، ويمكن دحض هذه القضية، ذلك أنه لا توجد وحدة تقيس الألم باسم "Del"، بل كانت هناك أداة قديمة باسم "Dol"، ولم تعد تستخدم منذ نحو 70 عامًا لأنها غير دقيقة، وفق منصة "ده بجد" المصرية للتحقق من المعلومات المنشورة على الإنترنت.

*رجال الإطفاء في كرواتيا:

تداول كثيرون شريط فيديو يظهر رجال إطفاء كروات يهرعون استجابة لنداء استغاثة، أثناء مشاهدتهم لمباراة منتخب بلادهم في ربع نهائي كأس العالم، لكن الحقيقة مختلفة تمامًا، إذ إن الفيديو كان مجرد رسالة إرشادية، كما أن الفيديو سجل في اليوم التالي للمباراة.