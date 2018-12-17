الليث.. الإطاحة بمواطن عُثر بحوزته على بلاطتين من الحشيش المخدر

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تمكَّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الليث مغرب اليوم من الإطاحة بشخص؛ عُثر بحوزته على بلاطتين من الحشيش المخدر.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بالليث كانوا قد اشتبهوا مغرب اليوم في مركبة من نوع "جمس يوكن"، يقودها مواطن في العقد الرابع من عمره.
وبعد توقيف المركبة، وإخضاعها للتفتيش من قِبل رجال الأمن، تم العثور بداخلها على بلاطتين من الحشيش المخدر مخبأتَيْن في سقف المركبة.
وقد جرى تسليم المواطن والمضبوطات التي بحوزته إلى "مكافحة المخدرات" بالليث بحكم الاختصاص.
الليث.. الإطاحة بمواطن عُثر بحوزته على بلاطتين من الحشيش المخدرعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2018-12-17
تمكَّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الليث مغرب اليوم من الإطاحة بشخص؛ عُثر بحوزته على بلاطتين من الحشيش المخدر.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بالليث كانوا قد اشتبهوا مغرب اليوم في مركبة من نوع "جمس يوكن"، يقودها مواطن في العقد الرابع من عمره.
وبعد توقيف المركبة، وإخضاعها للتفتيش من قِبل رجال الأمن، تم العثور بداخلها على بلاطتين من الحشيش المخدر مخبأتَيْن في سقف المركبة.
وقد جرى تسليم المواطن والمضبوطات التي بحوزته إلى "مكافحة المخدرات" بالليث بحكم الاختصاص.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
08:45 PM
كانتا مخبأتَيْن في سقف المركبة.. وجرى تسليمه والمضبوطات إلى "مكافحة المخدرات"
تمكَّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الليث مغرب اليوم من الإطاحة بشخص؛ عُثر بحوزته على بلاطتين من الحشيش المخدر.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بالليث كانوا قد اشتبهوا مغرب اليوم في مركبة من نوع "جمس يوكن"، يقودها مواطن في العقد الرابع من عمره.
وبعد توقيف المركبة، وإخضاعها للتفتيش من قِبل رجال الأمن، تم العثور بداخلها على بلاطتين من الحشيش المخدر مخبأتَيْن في سقف المركبة.
وقد جرى تسليم المواطن والمضبوطات التي بحوزته إلى "مكافحة المخدرات" بالليث بحكم الاختصاص.
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المصدر : الخليج 365
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