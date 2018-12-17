القادسية يزيد معاناة أحد بثلاثية

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تغلب فريق القادسية الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق أحد بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة ضمن ختام الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع القادسية رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر وجاء أحد في المركز السادس عشر بنقاطه الست.
تقدم القادسية عند الدقيقة 22 عن طريق لاعبه أبوبكر أومارا إثر كرة عرضية داخل المنطقة حولها برأسه لتستقر داخل المرمى.
وفي الدقيقة 32 أضاف أحمد الزين الهدف القدساوي الثاني من تسديدة ساقطة من فوق حارس المرمى.
وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 78 أضاف هارون كمارا هدف القادسية الثالث إثر كرة عرضية من بيسمارك ليحولها الأول بقدمه داخل المرمى.
وفي الدقيقة 80 حقق تيكو ادولف هدف أحد الوحيد من رأسية داخل منطقة الجزاء.
القادسية يزيد معاناة أحد بثلاثيةعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2018-12-17
تغلب فريق القادسية الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق أحد بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة ضمن ختام الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع القادسية رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر وجاء أحد في المركز السادس عشر بنقاطه الست.
تقدم القادسية عند الدقيقة 22 عن طريق لاعبه أبوبكر أومارا إثر كرة عرضية داخل المنطقة حولها برأسه لتستقر داخل المرمى.
وفي الدقيقة 32 أضاف أحمد الزين الهدف القدساوي الثاني من تسديدة ساقطة من فوق حارس المرمى.
وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 78 أضاف هارون كمارا هدف القادسية الثالث إثر كرة عرضية من بيسمارك ليحولها الأول بقدمه داخل المرمى.
وفي الدقيقة 80 حقق تيكو ادولف هدف أحد الوحيد من رأسية داخل منطقة الجزاء.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
08:34 PM
في ختام الجولة 13 من الدوري
تغلب فريق القادسية الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق أحد بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة ضمن ختام الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع القادسية رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر وجاء أحد في المركز السادس عشر بنقاطه الست.
تقدم القادسية عند الدقيقة 22 عن طريق لاعبه أبوبكر أومارا إثر كرة عرضية داخل المنطقة حولها برأسه لتستقر داخل المرمى.
وفي الدقيقة 32 أضاف أحمد الزين الهدف القدساوي الثاني من تسديدة ساقطة من فوق حارس المرمى.
وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 78 أضاف هارون كمارا هدف القادسية الثالث إثر كرة عرضية من بيسمارك ليحولها الأول بقدمه داخل المرمى.
وفي الدقيقة 80 حقق تيكو ادولف هدف أحد الوحيد من رأسية داخل منطقة الجزاء.
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المصدر : الخليج 365
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