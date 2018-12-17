"آل طاوي" يُصدر قرارًا بتكليف 6 سيدات في مناصب قيادية بـ"عمل مكة"

محمد بن مسعود - الدمام - ناقش الخطط المستقبلية وحثَّ المكلفين على مواصلة العمل بروح الفريق

عقد عبدالله أحمد آل طاوي، المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين اجتماعًا بقيادات فرع الوزارة، وذلك بحضور مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد جلال، ومساعد المدير العام للتنمية محسن القحطاني، ومديري الإدارات الجديدة بالفرع والمكلفين حديثًا. وقد بارك لهم هذا التكليف، وحثهم على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهد والعطاء.. وناقش الخطط المستقبلية.

وتفصيلاً، أوضح مشعل القرشي، مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع، أن "آل طاوي" أصدر قرارات لتمكين المرأة؛ إذ كلف نشوى زارع بمنصب مدير الموارد البشرية بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وأحمدية الغامدي مدير إدارة وحدة المتابعة، كما تم تكليف فريال إدريس بمنصب مدير إدارة عمل المرأة بالفرع، ونسرين أبو طه مساعد مدير العلاقات والإعلامبالفرع. كما تم أيضًا تكليف أمل الخماش مستشارة للمدير العام للفرع، وتكليف هيا السليمان مستشارة لمساعد المدير العامللتنمية.

وبيَّن القرشي أن تلك القرارات تعد دعمًا وتمكينًا وإيمانًا بدور المرأة، وتفعيلاً لرؤية 2030 لتطوير الأداء، ورفع الإنتاجية، والاستفادة من الإمكانيات والقدرات البشرية كافة في الفرع.