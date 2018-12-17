وزير الخارجية الروسي: لن نتورط في حرب ضد أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنها تحضّر للقيام باستفزاز نهاية ديسمبر الجاري

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في تصريحات إذاعية اليوم إن بلاده لن تتورط في حرب مع أوكرانيا في أي حال من الأحوال.

وكشف الوزير الروسي في مقابلة أجرتها معه إذاعة "كومسولولسكايا برافدا"، اليوم ونقلها موقع روسيا اليوم، إن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، يحضّر للقيام باستفزاز في نهاية شهر ديسمبر الجاري عند الحدود الروسية.

ونوه لافروف إلى أن الاعتراف باستقلال جمهوريات دونباس (لوغانسك ودونيتسك) المعلنة ذاتياً سيكون "تجسيداً لانهيار عصبي وضعف مشيراً إلى أنه إذا أردنا الحفاظ على أوكرانيا كدولة محايدة، يجب أن نضمن وضعاً مريحاً لكل من يعيش على أراضيها.