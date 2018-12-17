"التجارة" تشهِّر بمنشأة للأواني المنزلية نظَّمت مسابقة غير مرخصة في الجبيل

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محمد بن مسعود - الدمام - شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمالكة منشأة تجارية، تختص بتجارة الجملة والتجزئة في الأواني المنزلية والتحف والهدايا في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم الالتزام بضوابط وشروط إجراءالمسابقات التجارية بتنظيمها مسابقة دون الحصول على ترخيص، وهو ما يتسبب في إيهام المستهلكين وتضليلهم.
ونص الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام على فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالِفة.
وتشدِّد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري على وجوب حصول المنشآت التجارية الراغبة في تنظيم المسابقات على ترخيص من قِبل الوزارة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي حددتها اللائحة بهدف التصدي للمسابقات والعروض الوهمية.
هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عدم التهاون تجاه مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، ومراقبة المسابقات والعروض التسويقية للمنشآت والمراكز والمحال التجارية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضليل أو خداع للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه أي مخالفات يتم ضبطها، وتطبيق العقوبات على المخالفين.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
"التجارة" تشهِّر بمنشأة للأواني المنزلية نظَّمت مسابقة غير مرخصة في الجبيلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمالكة منشأة تجارية، تختص بتجارة الجملة والتجزئة في الأواني المنزلية والتحف والهدايا في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم الالتزام بضوابط وشروط إجراءالمسابقات التجارية بتنظيمها مسابقة دون الحصول على ترخيص، وهو ما يتسبب في إيهام المستهلكين وتضليلهم.
ونص الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام على فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالِفة.
وتشدِّد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري على وجوب حصول المنشآت التجارية الراغبة في تنظيم المسابقات على ترخيص من قِبل الوزارة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي حددتها اللائحة بهدف التصدي للمسابقات والعروض الوهمية.
هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عدم التهاون تجاه مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، ومراقبة المسابقات والعروض التسويقية للمنشآت والمراكز والمحال التجارية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضليل أو خداع للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه أي مخالفات يتم ضبطها، وتطبيق العقوبات على المخالفين.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
08:18 PM
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
08:23 PM
شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمالكة منشأة تجارية، تختص بتجارة الجملة والتجزئة في الأواني المنزلية والتحف والهدايا في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم الالتزام بضوابط وشروط إجراءالمسابقات التجارية بتنظيمها مسابقة دون الحصول على ترخيص، وهو ما يتسبب في إيهام المستهلكين وتضليلهم.
ونص الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام على فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالِفة.
وتشدِّد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري على وجوب حصول المنشآت التجارية الراغبة في تنظيم المسابقات على ترخيص من قِبل الوزارة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي حددتها اللائحة بهدف التصدي للمسابقات والعروض الوهمية.
هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عدم التهاون تجاه مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، ومراقبة المسابقات والعروض التسويقية للمنشآت والمراكز والمحال التجارية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضليل أو خداع للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه أي مخالفات يتم ضبطها، وتطبيق العقوبات على المخالفين.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
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المصدر : الخليج 365
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