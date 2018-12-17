الجبير يستعرض آفاق التعاون مع رئيس مجلس النواب العراقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

التقى وزير الخارجية عادل الجبير بمكتبه في مقر الوزارة اليوم، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يرافقه عدد من أعضاء المجلس.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية العراقية في مجلس الشورى صالح الخليوي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود كاتب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية بوزارة الخارجية سعيد سويعد.

كما حضره من الجانب العراقي أعضاء مجلس النواب هشام عبدالملك، ونهلة جبار، ونايف مكيف، وشيروان ميرزا، وحسين ماجد، وعلي يوسف، وفالح ساري، وزياد الجنابي، وسفير الجمهورية لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابي.