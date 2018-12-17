استجابة للأهالي.."بلدي العارضة" يوصي بزيادة إنارة حديقة الملك بالرخ

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تفاعل المجلس البلدي بمحافظة العارضة مع الأهالي بإنشاء أبراج إنارة إضافية حول حديقة الملك سلمان بالرخ حفاظاً على سلامة مرتاديها ليلاً من الزواحف الخطرة لقربها من نطاق بعض الأودية، وذلك بعد الجولات الميدانية الدورية حول ضعف الإنارة.
وأكد رئيس المجلس البلدي بالعارضة محمد ماطر المحزري أن البلدية تعمل حالياً على تحسين مداخل المحافظة بتوجيهات مباشرة من رئيس البلدية سعيد التليدي والذي أوضح أن ملاحظة المجلس والمواطن على أي خدمة سوف تكون من الأولويات البلدية بالشراكة مع البلدي من أجل تطوير جميع الخدمات والرقي بها في جميع مراكز وأحياء المحافظة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وخدمة تعود بالنفع على الجميع.
وقدم "المحزري" شكره لرئيس البلدية على سرعة الاستجابة لتفادي الملاحظات المرصودة خلال الجولات الميدانية موضحاً أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي في تطوير الخدمات مشيداً بحرصه واهتمامه بكل ملاحظات المجلس وملاحظات المواطنين.
استجابة للأهالي.."بلدي العارضة" يوصي بزيادة إنارة حديقة الملك بالرخصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
تفاعل المجلس البلدي بمحافظة العارضة مع الأهالي بإنشاء أبراج إنارة إضافية حول حديقة الملك سلمان بالرخ حفاظاً على سلامة مرتاديها ليلاً من الزواحف الخطرة لقربها من نطاق بعض الأودية، وذلك بعد الجولات الميدانية الدورية حول ضعف الإنارة.
وأكد رئيس المجلس البلدي بالعارضة محمد ماطر المحزري أن البلدية تعمل حالياً على تحسين مداخل المحافظة بتوجيهات مباشرة من رئيس البلدية سعيد التليدي والذي أوضح أن ملاحظة المجلس والمواطن على أي خدمة سوف تكون من الأولويات البلدية بالشراكة مع البلدي من أجل تطوير جميع الخدمات والرقي بها في جميع مراكز وأحياء المحافظة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وخدمة تعود بالنفع على الجميع.
وقدم "المحزري" شكره لرئيس البلدية على سرعة الاستجابة لتفادي الملاحظات المرصودة خلال الجولات الميدانية موضحاً أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي في تطوير الخدمات مشيداً بحرصه واهتمامه بكل ملاحظات المجلس وملاحظات المواطنين.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
07:59 PM
حفاظاً على سلامة زوارها من خطر الزواحف
تفاعل المجلس البلدي بمحافظة العارضة مع الأهالي بإنشاء أبراج إنارة إضافية حول حديقة الملك سلمان بالرخ حفاظاً على سلامة مرتاديها ليلاً من الزواحف الخطرة لقربها من نطاق بعض الأودية، وذلك بعد الجولات الميدانية الدورية حول ضعف الإنارة.
وأكد رئيس المجلس البلدي بالعارضة محمد ماطر المحزري أن البلدية تعمل حالياً على تحسين مداخل المحافظة بتوجيهات مباشرة من رئيس البلدية سعيد التليدي والذي أوضح أن ملاحظة المجلس والمواطن على أي خدمة سوف تكون من الأولويات البلدية بالشراكة مع البلدي من أجل تطوير جميع الخدمات والرقي بها في جميع مراكز وأحياء المحافظة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وخدمة تعود بالنفع على الجميع.
وقدم "المحزري" شكره لرئيس البلدية على سرعة الاستجابة لتفادي الملاحظات المرصودة خلال الجولات الميدانية موضحاً أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي في تطوير الخدمات مشيداً بحرصه واهتمامه بكل ملاحظات المجلس وملاحظات المواطنين.
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المصدر : الخليج 365
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