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محمد بن مسعود - الدمام - تقرر أن يلقي الشاعر المقدم "مشعل بن محماس الحارثي"، قصيدة على منبر حفل افتتاح مهرجان الجنادرية 33 مساء الخميس القادم. ويرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخميس القادم حفل افتتاح "الجنادرية 33"، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، تحت عنوان" وفاء وولاء"، والمتضمن سباق الهجن السنوي الكبير. أمام الملك سلمان.. "مشعل بن محماس" يلقي قصيدة افتتاح الجنادرية سويد الحارثي الخليج 365 2018-12-17 تقرر أن يلقي الشاعر المقدم "مشعل بن محماس الحارثي"، قصيدة على منبر حفل افتتاح مهرجان الجنادرية 33 مساء الخميس القادم. ويرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخميس القادم حفل افتتاح "الجنادرية 33"، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، تحت عنوان" وفاء وولاء"، والمتضمن سباق الهجن السنوي الكبير. 17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440 07:58 PM تقرر أن يلقي الشاعر المقدم "مشعل بن محماس الحارثي"، قصيدة على منبر حفل افتتاح مهرجان الجنادرية 33 مساء الخميس القادم. ويرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخميس القادم حفل افتتاح "الجنادرية 33"، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، تحت عنوان" وفاء وولاء"، والمتضمن سباق الهجن السنوي الكبير. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، أمام الملك سلمان.. "مشعل بن محماس" يلقي قصيدة افتتاح الجنادرية ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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