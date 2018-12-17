مدير بطولة كأس زايد: الاتحاد السكندري باستطاعته إقصاء الهلال من البطولة

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد مدير بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ( العربية ) أن قرعة دور ربع النهائي كانت مثيرة، وقد جاءت الفرق الأربعة الأفريقية في مواجهات مباشرة ما عدا الاتحاد السكندري المصري وضعته القرعة في مواجهة الهلال السعودي.
وأضاف آل الشيخ :" الهلال السعودي قد يخرج من الاتحاد السكندري إذا لم يعمل له ألف حساب، فقد أخرج أعتى الفرق الأربعة وهي الزمالك المصري والترجي التونسي".
جاء ذلك خلال سحب قرعة دور ربع النهائي في الإمارات قبل قليل.
مدير بطولة كأس زايد: الاتحاد السكندري باستطاعته إقصاء الهلال من البطولةأحمد سرور الخليج 365 2018-12-17
أكد مدير بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ( العربية ) أن قرعة دور ربع النهائي كانت مثيرة، وقد جاءت الفرق الأربعة الأفريقية في مواجهات مباشرة ما عدا الاتحاد السكندري المصري وضعته القرعة في مواجهة الهلال السعودي.
وأضاف آل الشيخ :" الهلال السعودي قد يخرج من الاتحاد السكندري إذا لم يعمل له ألف حساب، فقد أخرج أعتى الفرق الأربعة وهي الزمالك المصري والترجي التونسي".
جاء ذلك خلال سحب قرعة دور ربع النهائي في الإمارات قبل قليل.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
07:37 PM
أكد مدير بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ( العربية ) أن قرعة دور ربع النهائي كانت مثيرة، وقد جاءت الفرق الأربعة الأفريقية في مواجهات مباشرة ما عدا الاتحاد السكندري المصري وضعته القرعة في مواجهة الهلال السعودي.
وأضاف آل الشيخ :" الهلال السعودي قد يخرج من الاتحاد السكندري إذا لم يعمل له ألف حساب، فقد أخرج أعتى الفرق الأربعة وهي الزمالك المصري والترجي التونسي".
جاء ذلك خلال سحب قرعة دور ربع النهائي في الإمارات قبل قليل.
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المصدر : الخليج 365
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