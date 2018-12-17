محافظ الكامل يكرّم المشاركين في إنجاح فعالية هايكنج جبل شمنصير

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كرم محافظ الكامل عايد بن محمد المدرع القحطاني، اليوم الاثنين، المشاركين والمساهمين في إنجاح فعالية "هايكنج جبل شمنصير"، بمحافظة الكامل، تحت شعار: "كلنا فداء للوطن"، من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ولجان التنظيم والقوى البشرية العاملة.
جاء ذلك نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه.
وقدم المحافظ خالص الشكر والتقدير لسموهما الكريمين على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزيهما خير الجزاء، متعهدًا بالمزيد من الفعاليات، بإذن الله، التي تساهم في بناء الإنسان، وتنمية المكان، وفق رؤية المملكة 2030.
محافظ الكامل يكرّم المشاركين في إنجاح فعالية هايكنج جبل شمنصيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
كرم محافظ الكامل عايد بن محمد المدرع القحطاني، اليوم الاثنين، المشاركين والمساهمين في إنجاح فعالية "هايكنج جبل شمنصير"، بمحافظة الكامل، تحت شعار: "كلنا فداء للوطن"، من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ولجان التنظيم والقوى البشرية العاملة.
جاء ذلك نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه.
وقدم المحافظ خالص الشكر والتقدير لسموهما الكريمين على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزيهما خير الجزاء، متعهدًا بالمزيد من الفعاليات، بإذن الله، التي تساهم في بناء الإنسان، وتنمية المكان، وفق رؤية المملكة 2030.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
07:26 PM
نيابة عن أمير منطقة مكة ونائبه
كرم محافظ الكامل عايد بن محمد المدرع القحطاني، اليوم الاثنين، المشاركين والمساهمين في إنجاح فعالية "هايكنج جبل شمنصير"، بمحافظة الكامل، تحت شعار: "كلنا فداء للوطن"، من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ولجان التنظيم والقوى البشرية العاملة.
جاء ذلك نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه.
وقدم المحافظ خالص الشكر والتقدير لسموهما الكريمين على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزيهما خير الجزاء، متعهدًا بالمزيد من الفعاليات، بإذن الله، التي تساهم في بناء الإنسان، وتنمية المكان، وفق رؤية المملكة 2030.
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المصدر : الخليج 365
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