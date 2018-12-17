"بلدية ثار" تجهز الحدائق العامة لاستقبال إجازة منتصف العام

محمد بن مسعود - الدمام - في سباقها مع الزمن لاستقبال إجازة منتصف العام، جهزت بلدية محافظة ثار التابعة لمنطقة نجران، الحدائق العامة لاستقبال أبناء المحافظة وزوارها من خارج المنطقة، وذلك بزيادة المسطحات الخضراء بزع النجيلة الطبيعية، وبتركيب وتجهيز ملاهي الأطفال داخل الحدائق العامة والمنتشره داخل المحافظة، وتركيب بعض الألعاب، وصيانة كل ما يحتاج لعمل صيانة.

رئيس بلدية محافظة ثار وليد محمد لسلوم، الذي يشرف إشرافًا مباشراً على تلك الأعمال، قال إن البلدية سخرت جميع إمكاناتها لاستقبال أبناء وزوار المحافظة خلال أجازة منتصف العام، وذلك بتجهيز الحدائق العامة من خلال زرع وزيادة المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى توريد وتركيب ملاهي أطفال، وصيانة كل ما يحتاج لعمل صيانة.

وقامت البلدية من ضمن تلك الأعمال بتركيب وصب بلاط مطاطي ذي جوده عالية، وألوان مختلفة حول الملاهي؛ للحفاظ على سلامة الأطفال الذين يستخدمون تلك الألعاب.

كما دعا "لسلوم" مرتادي تلك الحدائق إلى الحفاظ عليها؛ لأنها وضعت من أجلهم، داعيًا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.