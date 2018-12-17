المملكة تقدم 12 مشروعاً بقيمة 48 مليون دولار لحماية المواطن اليمني

محمد بن مسعود - الدمام - منذ 2015 وحتى 2018م

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في جانب الحماية ورعاية الأيتام وإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن، 12 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 48.604.872 دولار منذ 2015م وحتى 2018م.

وكشفت إحصائية حديثة عن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تنفيذه مشروعين لدعم الأيتام في عامي (2015م - 2017م)؛ بهدف كفالة الأيتام دون سن 18 عاماً، وتنميتهم من خلال الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية، والعناية بهم في مختلف النواحي، حيث بلغت تكلفة المشروعين 860.640 دولاراً.

كما قدم المركز مشروعاً لتأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب لإعادة تأهيلهم وإلحاقهم بالمدارس ودمجهم بالمجتمع من جديد، وتمت مراحل المشروع على ثمان مراحل خلال عامي (2017 و2018م) بتكلفة 837.424 دولاراً.

وفي جانب دعم المركز الحكومة اليمنية، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منحة تقدر بـ1.5 مليون دولار إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك على ثلاث مراحل بين عامي 2017 ـ 2018م، إضافة لتقديمه دعماً مالياً بلغ 5.406.808 دولارات لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن على مرحلتين في عام 2018م.

واستمراراً للمساعدات المختلفة للأشقاء في اليمن، وحرصاً على إزالة الألغام التي خلفتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، قدر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في شهر يونيو الماضي من العام الحالي 2018م عن المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن في كل المحافظات اليمنية بتكلفة بلغت 40 مليون دولار.