رئيس البرلمان العربي لـ"الشيوخ" الأمريكي: تدخلكم في شؤون المملكة مرفوض

محمد بن مسعود - الدمام - طالب في رسالة مكتوبة باحترام سيادتها وعدم المساس بقيادتها أو النيل من مكانتها

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي مجلس الشيوخ الأمريكي، من خلال رسالة مكتوبة وجهها لرئيس مجلس الشيوخ الأمريكي، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية واحترام سيادتها وعدم المساس بقيادتها والنيل من مكانتها.

وأكد رئيس البرلمان العربي في رسالته رفضه القاطع لقرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يتناقض مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، والعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الدولتين والشعبين السعودي والأمريكي.

وأشار الدكتور مشعل بن فهم السلمي إلى القرار الصادر عن البرلمان العربي في جلسته التي عُقدت بتاريخ 11 ديسمبر 2018م في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بشأن تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، والتصدي لأية محاولات للنيل منها أو تهديدها، سواء بالتلويح أو الابتزاز أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة بغرض استهداف قيادة وسمعة ومكانة دولة عريقة لها تاريخ مشرف اعتماداً على معلومات مغلوطة ومصادر مضللة.

وختم بأن هذه الحملة لن تنال من قيادة المملكة العربية السعودية ومكانتها العربية والإسلامية بوصفها مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، ومواقفها الراسخة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، خدمةً للقضايا العربية والإسلامية ودورها المحوري كركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي والتصدي لكل التدخلات الخارجية.