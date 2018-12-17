بشرى لأهالي مخططات ولي العهد بمكة.. إطلاق التيار الكهربائي خلال أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - بعد معاناة استمرت عقدين كاملين ومُطالبات ومناشدات مستمرة

علمت "الخليج 365" أن الشركة السعودية للكهرباء تعتزم إطلاق التيار الكهربائي بمخططات ولي العهد (5 ، 6 ، 7 ، 8) الواقعة جنوبي مكة المكرمة، خلال الأسبوع المقبل، لتنهي بذلك معاناة امتدت عقدين من الزمن، من مطالبات ومناشدات الأهالي لإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم.

وبلغ عدد طلبات إيصال الخدمة المستوفية لضوابط الإيصال 10 منازل حتى الآن، فيما يجري العمل على استكمال إيصال التيار الكهربائي لبقية المنازل والمساكن القائمة، خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، أي قبل أن ينتهي العام الهجري الميلادي الحالي.

وكانت مخططات ولي العهد (5 ، 6 ، 7 ، 8) أمضت أكثر من عشرين عاماً، بدون كهرباء، مما حدا بالأهالي الذين خلصوا من بناء مساكنهم إلى استخدام المولدات الكهربائية المتنقلة بعد أن يئسوا من إيصال الخدمة لهم على مدى السنوات الماضية.