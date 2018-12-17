"بلدية نمار" تحجز معدات ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء

محمد بن مسعود - الدمام - دعت المواطنين للإبلاغ عنها عبر التطبيقات الخاصة وأرقام البلاغات

أوقفت بلدية نمار بالعاصمة الرياض، ممثلة في قسم النظافة ست معدات تقوم برمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وعلى أطراف الأودية في الأحياء التابعة للبلدية، مخالفة بذلك الأنظمة والتعليمات، وتم تطبيق النظام بحقهم.

وتعد مخلفات البناء أحد أبرز عناصر التلوث البصري وذات أولوية لدى جميع العاملين في بلدية نمار وعلى رأسهم رئيس البلدية المهندس محمد اليابس في التعامل معها بشكل دائم والعمل على رفعها في الأحياء الواقعة في أطراف مدينة الرياض، حيث دعت البلدية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات 940 للعمل جميعاً على الحد من ظاهرة رمي مخلفات الهدم والبناء في الأراضي الفضاء والأودية ومحاسبة المخالفين.

وأشارت بلدية نمار أن الإدارات المعنية بالأمانة تقوم برفع وإزالة مخلفات البناء عن طريق مقاولي الإدارة العامة للنظافة من الأراضي الفضاء والأودية، مشددة على أنها تستهدف إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء وتقوم باستمرار بتفعيل دور الرقابة على المركبات والمعدات الثقيلة التي تقوم برميها وتطبيق الإجراءات الرادعة مثل الغرامات؛ لضمان عدم تكرار هذا المخالفة.