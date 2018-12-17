- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع ترقب لإقرار الميزانية العامة للدولة غداً.. ومؤتمر صحفي لوزير المالية لإعلان التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
توقعت بعض المصادر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) بعد عصر غد الثلاثاء . حيث يُنتظر أن تُقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
ويتم خلال الجلسة استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2018، والموازنة التقديرية لعام 2019م.
وينتظر أن يعقد وزير المالية محمد الجدعان مؤتمراً صحفياً بعد إقرار الميزانية، يتناول فيه تفاصيل الميزانية ويجيب على استفسارات الإعلاميين.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قدأ قبل أيام قليلة أن ميزانية العام القادم ستكون تنموية توسعية، ولن تختلف كثيرًا عن أرقام البيان التمهيدي الذي أُعلن في شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح الجدعان أن الصناعات التحويلية غير النفطية نمت 5% في النصف الأول من العام الحالي، لافتًا إلى أن الإيرادات غير النفطية باتت تغطي 30 % من الميزانية.
وأفاد بأن الاقتصاد غير النفطي نما بنسبة 2% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ0.1 % في العام الماضي.
وشدّد على أن السعودية لديها خطط واضحة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي ترتكز عليها الميزانية تستند إلى 3 عناصر أساسية: زيادة الإيرادات غير النفطية، التوسع في الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل.
وحول توقعاته للعام القادم كشف الجدعان أن نسبة الاستدانة للناتج المحلي لن تتجاوز سقف الـ21 إلى 22 % في 2019؛ وذلك يرجع إلى عوامل عدة، منها حجم العجز في الميزانية، وأوضاع السوق.
وقال: سقف الدَّين العام لن يتجاوز 25 % من الناتج المحلي، كما أن رفع الفائدة الأمريكية لن يؤثر بشكل جوهري على تكلفة الاقتراض. ولدينا استراتيجية واضحة للاقتراض محليًّا ودوليًّا، ونسبة الدَّين للناتج لن تتجاوز 25% في السنوات القادمة.
ترقب لإقرار الميزانية العامة للدولة غداً.. ومؤتمر صحفي لوزير المالية لإعلان التفاصيلعبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-12-17
توقعت بعض المصادر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) بعد عصر غد الثلاثاء . حيث يُنتظر أن تُقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
ويتم خلال الجلسة استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2018، والموازنة التقديرية لعام 2019م.
وينتظر أن يعقد وزير المالية محمد الجدعان مؤتمراً صحفياً بعد إقرار الميزانية، يتناول فيه تفاصيل الميزانية ويجيب على استفسارات الإعلاميين.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قدأ قبل أيام قليلة أن ميزانية العام القادم ستكون تنموية توسعية، ولن تختلف كثيرًا عن أرقام البيان التمهيدي الذي أُعلن في شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح الجدعان أن الصناعات التحويلية غير النفطية نمت 5% في النصف الأول من العام الحالي، لافتًا إلى أن الإيرادات غير النفطية باتت تغطي 30 % من الميزانية.
وأفاد بأن الاقتصاد غير النفطي نما بنسبة 2% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ0.1 % في العام الماضي.
وشدّد على أن السعودية لديها خطط واضحة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي ترتكز عليها الميزانية تستند إلى 3 عناصر أساسية: زيادة الإيرادات غير النفطية، التوسع في الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل.
وحول توقعاته للعام القادم كشف الجدعان أن نسبة الاستدانة للناتج المحلي لن تتجاوز سقف الـ21 إلى 22 % في 2019؛ وذلك يرجع إلى عوامل عدة، منها حجم العجز في الميزانية، وأوضاع السوق.
وقال: سقف الدَّين العام لن يتجاوز 25 % من الناتج المحلي، كما أن رفع الفائدة الأمريكية لن يؤثر بشكل جوهري على تكلفة الاقتراض. ولدينا استراتيجية واضحة للاقتراض محليًّا ودوليًّا، ونسبة الدَّين للناتج لن تتجاوز 25% في السنوات القادمة.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
06:34 PM
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
06:42 PM
خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان
توقعت بعض المصادر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) بعد عصر غد الثلاثاء . حيث يُنتظر أن تُقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
ويتم خلال الجلسة استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2018، والموازنة التقديرية لعام 2019م.
وينتظر أن يعقد وزير المالية محمد الجدعان مؤتمراً صحفياً بعد إقرار الميزانية، يتناول فيه تفاصيل الميزانية ويجيب على استفسارات الإعلاميين.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قدأ قبل أيام قليلة أن ميزانية العام القادم ستكون تنموية توسعية، ولن تختلف كثيرًا عن أرقام البيان التمهيدي الذي أُعلن في شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح الجدعان أن الصناعات التحويلية غير النفطية نمت 5% في النصف الأول من العام الحالي، لافتًا إلى أن الإيرادات غير النفطية باتت تغطي 30 % من الميزانية.
وأفاد بأن الاقتصاد غير النفطي نما بنسبة 2% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ0.1 % في العام الماضي.
وشدّد على أن السعودية لديها خطط واضحة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي ترتكز عليها الميزانية تستند إلى 3 عناصر أساسية: زيادة الإيرادات غير النفطية، التوسع في الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل.
وحول توقعاته للعام القادم كشف الجدعان أن نسبة الاستدانة للناتج المحلي لن تتجاوز سقف الـ21 إلى 22 % في 2019؛ وذلك يرجع إلى عوامل عدة، منها حجم العجز في الميزانية، وأوضاع السوق.
وقال: سقف الدَّين العام لن يتجاوز 25 % من الناتج المحلي، كما أن رفع الفائدة الأمريكية لن يؤثر بشكل جوهري على تكلفة الاقتراض. ولدينا استراتيجية واضحة للاقتراض محليًّا ودوليًّا، ونسبة الدَّين للناتج لن تتجاوز 25% في السنوات القادمة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، ترقب لإقرار الميزانية العامة للدولة غداً.. ومؤتمر صحفي لوزير المالية لإعلان التفاصيل ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب لإقرار الميزانية العامة للدولة غداً.. ومؤتمر صحفي لوزير المالية لإعلان التفاصيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .