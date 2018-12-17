ساعات تفصل عن بدء سريان الهدنة في الحديدة

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يبدأ بعد ساعات قليلة وتحديدا منتصف ليل الاثنين الثلاثاء سريان الهدنة في محافظة الحديدة غرب اليمن، بحسب ما أعلن مصدر في الأمم المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، رغم أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الخميس الماضي ينص على وقف فوري لإطلاق النار.
وأوضح مصدر في "التحالف" أن وقف إطلاق النار في الحديدة سيبدأ الثلاثاء 18 ديسمبر عند الساعة 00:01 بتوقيت اليمن (21،00 ت غ)".
وأضاف أن "آلية تطبيق وقف إطلاق النار لم تكن واضحة في البداية، وليست واضحة بشكل كامل حتى الآن، وأن التحالف ينتظر الإعلان الرسمي من الأمم المتحدة حول الآلية.
ولدى سؤاله عن هذا الموعد، قال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس" مشترطا عدم كشف هويته: "هذا صحيح"، موضحاً أن الموعد هذا يأتي لأسباب مرتبطة بالعمليات على الأرض.
ونص الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة، لكن الاشتباكات لم تتوقف رغم ذلك في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة المتمردين منذ 2014، وتضم ميناء حيويا وتحاول قوات الشرعية استعادتها من أيدي الحوثيين منذ أشهر.
ساعات تفصل عن بدء سريان الهدنة في الحديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
يبدأ بعد ساعات قليلة وتحديدا منتصف ليل الاثنين الثلاثاء سريان الهدنة في محافظة الحديدة غرب اليمن، بحسب ما أعلن مصدر في الأمم المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، رغم أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الخميس الماضي ينص على وقف فوري لإطلاق النار.
وأوضح مصدر في "التحالف" أن وقف إطلاق النار في الحديدة سيبدأ الثلاثاء 18 ديسمبر عند الساعة 00:01 بتوقيت اليمن (21،00 ت غ)".
وأضاف أن "آلية تطبيق وقف إطلاق النار لم تكن واضحة في البداية، وليست واضحة بشكل كامل حتى الآن، وأن التحالف ينتظر الإعلان الرسمي من الأمم المتحدة حول الآلية.
ولدى سؤاله عن هذا الموعد، قال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس" مشترطا عدم كشف هويته: "هذا صحيح"، موضحاً أن الموعد هذا يأتي لأسباب مرتبطة بالعمليات على الأرض.
ونص الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة، لكن الاشتباكات لم تتوقف رغم ذلك في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة المتمردين منذ 2014، وتضم ميناء حيويا وتحاول قوات الشرعية استعادتها من أيدي الحوثيين منذ أشهر.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
06:34 PM
الموعد مرتبط بالعمليات على الأرض
يبدأ بعد ساعات قليلة وتحديدا منتصف ليل الاثنين الثلاثاء سريان الهدنة في محافظة الحديدة غرب اليمن، بحسب ما أعلن مصدر في الأمم المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، رغم أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الخميس الماضي ينص على وقف فوري لإطلاق النار.
وأوضح مصدر في "التحالف" أن وقف إطلاق النار في الحديدة سيبدأ الثلاثاء 18 ديسمبر عند الساعة 00:01 بتوقيت اليمن (21،00 ت غ)".
وأضاف أن "آلية تطبيق وقف إطلاق النار لم تكن واضحة في البداية، وليست واضحة بشكل كامل حتى الآن، وأن التحالف ينتظر الإعلان الرسمي من الأمم المتحدة حول الآلية.
ولدى سؤاله عن هذا الموعد، قال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس" مشترطا عدم كشف هويته: "هذا صحيح"، موضحاً أن الموعد هذا يأتي لأسباب مرتبطة بالعمليات على الأرض.
ونص الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة، لكن الاشتباكات لم تتوقف رغم ذلك في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة المتمردين منذ 2014، وتضم ميناء حيويا وتحاول قوات الشرعية استعادتها من أيدي الحوثيين منذ أشهر.
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المصدر : الخليج 365
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