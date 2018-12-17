الصومال.. ضربات أمريكية شرسة تقتل 62 متشدداً

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أعلن الجيش الأمريكي اليوم (الاثنين) أنه قتل 62 متشددًا في ست ضربات جوية يومي السبت والأحد في محيط منطقة جندرشي بإقليم بنادر في وسط الصومال.
وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، أن أربع ضربات نفذت يوم السبت أسفرت عن مقتل 34 متشددًا فيما نفذت ضربتان يوم الأحد سقط خلالهما 28 قتيلاً، وفقاً لـ"رويترز".
وقالت "أفريكوم" في بيان: "إن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا وشركائنا الصوماليين تلك الضربات الجوية لمنع الإرهابيين من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد والإيعاز بشن هجمات مستقبلية".
وأشارت إلى أن الضربات الجوية كانت من بين أشرس الضربات هذا العام ولم تسفر عن مقتل أي مدنيين.
وتنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية بشكل منتظم في الصومال دعمًا للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة التي تقاتل تمرد حركة الشباب منذ سنوات.
الصومال.. ضربات أمريكية شرسة تقتل 62 متشدداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
أعلن الجيش الأمريكي اليوم (الاثنين) أنه قتل 62 متشددًا في ست ضربات جوية يومي السبت والأحد في محيط منطقة جندرشي بإقليم بنادر في وسط الصومال.
وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، أن أربع ضربات نفذت يوم السبت أسفرت عن مقتل 34 متشددًا فيما نفذت ضربتان يوم الأحد سقط خلالهما 28 قتيلاً، وفقاً لـ"رويترز".
وقالت "أفريكوم" في بيان: "إن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا وشركائنا الصوماليين تلك الضربات الجوية لمنع الإرهابيين من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد والإيعاز بشن هجمات مستقبلية".
وأشارت إلى أن الضربات الجوية كانت من بين أشرس الضربات هذا العام ولم تسفر عن مقتل أي مدنيين.
وتنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية بشكل منتظم في الصومال دعمًا للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة التي تقاتل تمرد حركة الشباب منذ سنوات.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
06:30 PM
لم تسفر عن خسائر في صفوف المدنيين
أعلن الجيش الأمريكي اليوم (الاثنين) أنه قتل 62 متشددًا في ست ضربات جوية يومي السبت والأحد في محيط منطقة جندرشي بإقليم بنادر في وسط الصومال.
وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، أن أربع ضربات نفذت يوم السبت أسفرت عن مقتل 34 متشددًا فيما نفذت ضربتان يوم الأحد سقط خلالهما 28 قتيلاً، وفقاً لـ"رويترز".
وقالت "أفريكوم" في بيان: "إن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا وشركائنا الصوماليين تلك الضربات الجوية لمنع الإرهابيين من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد والإيعاز بشن هجمات مستقبلية".
وأشارت إلى أن الضربات الجوية كانت من بين أشرس الضربات هذا العام ولم تسفر عن مقتل أي مدنيين.
وتنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية بشكل منتظم في الصومال دعمًا للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة التي تقاتل تمرد حركة الشباب منذ سنوات.
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المصدر : الخليج 365
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