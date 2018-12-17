مناشدة أممية لتوفير إمدادات الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين

محمد بن مسعود - الدمام - تهدف لجمع 350 مليون دولار

أطلقت الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين)، مناشدة لجمع 350 مليون دولار لتوفير إمدادات الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين العام المقبل، قائلتين إنهما بحاجة لمزيد من الأموال لكن كان عليهما التزام الواقعية في مواجهة تمويل منخفض على نحو قياسي.

وأفاد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية جيمي مكجولدريك، بأن "خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019" تعطي أولوية لما يصل إلى 1.4 مليون فلسطيني معظمهم في حاجة إلى الطعام والرعاية الصحية والمياه ووسائل الصحة العامة.

وأضاف في بيان مشترك صدر اليوم قبيل إطلاق المناشدة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أن الأطراف الإنسانية تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل بما في ذلك تمويل منخفض قياسي وزيادة في الهجمات لنزع الشرعية عن العمل الإنساني.

وذكر "مكجولدريك" أنه على الرغم من أن ثمة حاجة لقدر أكبر كثيرًا من المساعدة فإن الخطة تعكس ما يمكن أن ننجزه واقعيًا في هذا السياق المقيد للغاية.

وحددت "خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019" 203 مشاريع ستنفذها 88 جماعة مختلفة، منها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وكانت الأمم المتحدة قلصت على مدار العام الماضي تمويلها للفلسطينيين، بما في ذلك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تقدم الخدمات لخمسة ملايين لاجئ.

وتعهدت الأمم المتحدة بتقديم 365 مليون دولار للوكالة عام 2018، لكنها دفعت فقط شريحة أولى قدرها 60 مليونًا قبل أن تعلن في أغسطس (آب) الماضي أنها ستوقف مزيدًا من التبرعات.