السعودية اليوم / مصرع ستة أشخاص وإنقاذ العشرات بعد نشوب حريق بمستشفى في مومباي



مومباي 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، وتم إنقاذ أكثر من 145 آخرين بعد نشوب حريق اليوم، بمستشفى حكومي بمدينة مومباي بالهند.

واندلع الحريق في الطابق الرابع من المستشفى في ضاحية مارول ليملأ المبنى المؤلف من خمسة طوابق بالدخان. وقال مسؤول في الشرطة "لقي ستة أشخاص مصرعهم".

وأضاف "جرى إنقاذ كل المرضى تقريبًا. العمليات ما زالت مستمرة ويواصل رجال الإطفاء التحقق مما إذا كان هناك أشخاص لا يزالون محاصرين بالداخل".

وأكدت السُلطات المحلية، أن سبب الحريق لايزال غير معروف وأنه سيتم التحقيق فيه.

// انتهى //

19:54ت م

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مومباي 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسلقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، وتم إنقاذ أكثر من 145 آخرين بعد نشوب حريق اليوم، بمستشفى حكومي بمدينة مومباي بالهند.واندلع الحريق في الطابق الرابع من المستشفى في ضاحية مارول ليملأ المبنى المؤلف من خمسة طوابق بالدخان. وقال مسؤول في الشرطة "لقي ستة أشخاص مصرعهم".وأضاف "جرى إنقاذ كل المرضى تقريبًا. العمليات ما زالت مستمرة ويواصل رجال الإطفاء التحقق مما إذا كان هناك أشخاص لا يزالون محاصرين بالداخل".وأكدت السُلطات المحلية، أن سبب الحريق لايزال غير معروف وأنه سيتم التحقيق فيه.// انتهى //19:54ت م0208

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