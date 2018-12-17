السعودية اليوم / تفعيل دور بعثة الاتحاد الأوروبي الأمنية في ليبيا



طرابلس 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

قرر الاتحاد الأوروبي اليوم، تفعيل دور البعثة الأوروبية المتكاملة لمساعدة ليبيا على تأمين حدودها (يوبام – ليبيا) لتصبح مهمة مدنية وأمنية وعسكرية متكاملة بعد أن اعتمد المجلس الأوروبي قرارًا بالخصوص.

وينص قرار المجلس الأوروبي على تكليف البعثة بتقديم الدعم الفعال للسُلطات الليبية للمساهمة في الجهود الرامية إلى تعطيل الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب.

وتم تكليف البعثة حتى الآن بالتخطيط للقيام بمهمة مدنية للاتحاد الأوروبي في التعامل مع السُلطات الليبية مستقبلًا. ومن المقرر أن تستمر الولاية المعدلة للبعثة حتى 30 يونيو 2020.

وخصص المجلس الأوروبي ميزانية قدرها 61.6 مليون يورو للفترة من 1 يناير 2019 إلى 30 يونيو 2020، من أجل تحقيق أهداف مهمة (يوبام – ليبيا) التي تتمثل في مساعدة ليبيا على بناء القدرات في مجالات إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية.

وتقدم البعثة المشورة للسُلطات الليبية لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة الحدود وتدعم بناء القدرات والتخطيط الاستراتيجي والتنسيق بين السُلطات الليبية المعنية. كما ستقوم البعثة بإدارة تنسيق المشاريع المتعلقة بولايتها.

// انتهى //

19:44ت م

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طرابلس 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسقرر الاتحاد الأوروبي اليوم، تفعيل دور البعثة الأوروبية المتكاملة لمساعدة ليبيا على تأمين حدودها (يوبام – ليبيا) لتصبح مهمة مدنية وأمنية وعسكرية متكاملة بعد أن اعتمد المجلس الأوروبي قرارًا بالخصوص.وينص قرار المجلس الأوروبي على تكليف البعثة بتقديم الدعم الفعال للسُلطات الليبية للمساهمة في الجهود الرامية إلى تعطيل الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب.وتم تكليف البعثة حتى الآن بالتخطيط للقيام بمهمة مدنية للاتحاد الأوروبي في التعامل مع السُلطات الليبية مستقبلًا. ومن المقرر أن تستمر الولاية المعدلة للبعثة حتى 30 يونيو 2020.وخصص المجلس الأوروبي ميزانية قدرها 61.6 مليون يورو للفترة من 1 يناير 2019 إلى 30 يونيو 2020، من أجل تحقيق أهداف مهمة (يوبام – ليبيا) التي تتمثل في مساعدة ليبيا على بناء القدرات في مجالات إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية.وتقدم البعثة المشورة للسُلطات الليبية لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة الحدود وتدعم بناء القدرات والتخطيط الاستراتيجي والتنسيق بين السُلطات الليبية المعنية. كما ستقوم البعثة بإدارة تنسيق المشاريع المتعلقة بولايتها.// انتهى //19:44ت م0206

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