السعودية اليوم / برنامج إعادة إعمار اليمن يدشن عددًا من المشروعات في قطاع الطاقة والمياه والتعليم والنقل بمحافظة المهرة



المهرة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

دشن مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة المهرة عبدالهادي القحطاني, ومدير إدارة الإعلام والاتصال الاستراتيجي عبدالله بن كدسه, وقائد التحالف العربي بمحافظة المهرة العميد علي الشهري, والسُلطة المحلية بمحافظة المهرة، حزمة من المشروعات في قطاع التعليم، والنقل، والطاقة، والمياه, بحضور مسؤولين حكوميين وعدد من أهالي المحافظة.

وأزيح خلال الحفل الستار عن اللوحة التذكارية لتدشين وافتتاح المشروعات التي كان فيها النصيب الأكبر لقطاع التعليم، حيث طُبع 192 ألف كتاب لمناهج الصفوف الابتدائية للطلاب والطالبات من الصف الأول للصف السادس، بالإضافة لتوفير 12 باصًا مدرسيًا لنقل الطلاب والطالبات بسعة 30 راكبًا لكل باص، و 10 الآف حقيبة مدرسية، وطاولات وكراسي للمدارس التي بلغ عددها 150 مدرسة بالمهرة.

وفي قطاع الطاقة والمياه، تم تقديم 15 صهريجًا للمياه ومولد كهربائي بقوة 264 كيلو وات، وحظي قطاع النقل على مشروع لصالح ميناء نشطون بتوفير رافعة 5 أطنان وكرين 30 طنًا، وتأمين سيارة إسعاف وعربة إطفاء لمطار الغيضة.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر, حرص قيادة المملكة العربية

وبين السفير آل جابر أن مشروع توفير المناهج يضمن استمرار العملية التعليمية، مبينًا أن الشعب اليمني ذكي وجاهز للتعلّم وتنقصه بعض الإمكانات التي عَمِل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على توفيرها، وأيضًا توفير جميع الاحتياجات في قطاع الطاقة والكهرباء، والصحة، والتعليم، والثروة السمكية والزراعية، والإسكان، والمياه، والنقل، والأمن في جميع المحافظات اليمنية.

يذكر أن ممثلي البرنامج السعودي يقومون حاليًا بجولة تفقدية على أرض الواقع لجميع المشروعات المنفذة بمحافظة المهرة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل.

// انتهى //

19:42ت م

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المهرة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسدشن مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة المهرة عبدالهادي القحطاني, ومدير إدارة الإعلام والاتصال الاستراتيجي عبدالله بن كدسه, وقائد التحالف العربي بمحافظة المهرة العميد علي الشهري, والسُلطة المحلية بمحافظة المهرة، حزمة من المشروعات في قطاع التعليم، والنقل، والطاقة، والمياه, بحضور مسؤولين حكوميين وعدد من أهالي المحافظة.وأزيح خلال الحفل الستار عن اللوحة التذكارية لتدشين وافتتاح المشروعات التي كان فيها النصيب الأكبر لقطاع التعليم، حيث طُبع 192 ألف كتاب لمناهج الصفوف الابتدائية للطلاب والطالبات من الصف الأول للصف السادس، بالإضافة لتوفير 12 باصًا مدرسيًا لنقل الطلاب والطالبات بسعة 30 راكبًا لكل باص، و 10 الآف حقيبة مدرسية، وطاولات وكراسي للمدارس التي بلغ عددها 150 مدرسة بالمهرة.وفي قطاع الطاقة والمياه، تم تقديم 15 صهريجًا للمياه ومولد كهربائي بقوة 264 كيلو وات، وحظي قطاع النقل على مشروع لصالح ميناء نشطون بتوفير رافعة 5 أطنان وكرين 30 طنًا، وتأمين سيارة إسعاف وعربة إطفاء لمطار الغيضة.وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر, حرص قيادة المملكة العربية السعودية على توفير مايحتاجه الشعب اليمني الشقيق، وأنها لن تتوانى عن تقديم الدعم الإنساني والتنموي في القطاعات كافة التي تعود بالنفع على المواطن اليمني وتحقيق مايتطلع له.وبين السفير آل جابر أن مشروع توفير المناهج يضمن استمرار العملية التعليمية، مبينًا أن الشعب اليمني ذكي وجاهز للتعلّم وتنقصه بعض الإمكانات التي عَمِل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على توفيرها، وأيضًا توفير جميع الاحتياجات في قطاع الطاقة والكهرباء، والصحة، والتعليم، والثروة السمكية والزراعية، والإسكان، والمياه، والنقل، والأمن في جميع المحافظات اليمنية.يذكر أن ممثلي البرنامج السعودي يقومون حاليًا بجولة تفقدية على أرض الواقع لجميع المشروعات المنفذة بمحافظة المهرة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل.// انتهى //19:42ت م0205

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