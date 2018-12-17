جدة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس
عقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، بمنطقة مكة المكرمة ، عبدالله بن أحمد آل طاوي ، اليوم اجتماعاً نوقش خلاله الخطط المستقبلية للفرع ومختلف الأنشطة التي تستفيد منها شرائح المجتمع ، وتطوير الأداء ورفع الانتاجية ، والاستفادة من كافة الإمكانيات والقدرات البشرية ، وذلك بمقر القاعة الرئيسية للفرع في جدة .
ويأتي الاجتماع عقب إصدار الفرع لعددٍ من القرارات التي تهدف الى تمكين المرأة من مختلف ميادين العمل بالوزارة التي تُعد دعماً وتمكيناً وايماناً بدورها وتفعيلًا لرؤية المملكة 2030 .
إلى ذلك التقى آل طاوي بعدد من القيادات النسائية بالفرع ، بحضور مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد بن إبراهيم جلال ، ومساعد المدير العام للتنمية محسن القحطاني ومدراء الإدارات الجديدة بالفرع .
// انتهى //
18:51ت م
0195
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / مدير فرع العمل بمكة المكرمة يُناقش الخطط المستقبلية ورفع إنتاجية الفرع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .