السعودية اليوم / مدير فرع العمل بمكة المكرمة يُناقش الخطط المستقبلية ورفع إنتاجية الفرع

جدة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسعقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، بمنطقة مكة المكرمة ، عبدالله بن أحمد آل طاوي ، اليوم اجتماعاً نوقش خلاله الخطط المستقبلية للفرع ومختلف الأنشطة التي تستفيد منها شرائح المجتمع ، وتطوير الأداء ورفع الانتاجية ، والاستفادة من كافة الإمكانيات والقدرات البشرية ، وذلك بمقر القاعة الرئيسية للفرع في جدة .ويأتي الاجتماع عقب إصدار الفرع لعددٍ من القرارات التي تهدف الى تمكين المرأة من مختلف ميادين العمل بالوزارة التي تُعد دعماً وتمكيناً وايماناً بدورها وتفعيلًا لرؤية المملكة 2030 .إلى ذلك التقى آل طاوي بعدد من القيادات النسائية بالفرع ، بحضور مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد بن إبراهيم جلال ، ومساعد المدير العام للتنمية محسن القحطاني ومدراء الإدارات الجديدة بالفرع .// انتهى //18:51ت م0195