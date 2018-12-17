السعودية اليوم / محافظ الكامل يكرم المشاركين في رحلة "هايكنج جبل شمنصير"



مكة المكرمة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

كرم محافظ الكامل عايد بن محمد المدرع القحطاني اليوم, المشاركين والمساهمين في إنجاح فعالية رحلة "هايكنج جبل شمنصير" بالمحافظة التي أقامتها هايكنج

وقدم المحافظ شهادات الشكر للجهات الحكومية والمؤسسات ولجان التنظيم والقوى البشرية العاملة, مقدماً شكره وتقديره نيابة عن صحاب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه للجميع على جهودهم المبذولة التي كان له أكبر الأثر في تحقيق النجاح لفعالية الرحلة, مبيناً أن المحافظة تعمل على تنفيذ المزيد من الفعاليات في المرحلة القادمة بمشيئة الله تعالى التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية المكان وفق رؤية المملكة 2030.

وكان 1300 مشارك من داخل المملكة ودول الخليج, علاوة على بعض المشاركين من الجاليات العربية المقيمة بمحافظة الكامل قد تنافسوا لصعود قمة جبل شمنصير بالمحافظة الذي يعد الأعلى في المحافظة والاستمتاع بمناظرها الخلابة ومعرفة آثارها وسياحة الكهوف المنتشرة بقمة الجبل.

// انتهى //

18:09ت م

0185



مكة المكرمة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسكرم محافظ الكامل عايد بن محمد المدرع القحطاني اليوم, المشاركين والمساهمين في إنجاح فعالية رحلة "هايكنج جبل شمنصير" بالمحافظة التي أقامتها هايكنج السعودية لمدة يومين تحت عنوان "كلنا فداء للوطن", بمشاركة 1300 مشارك.وقدم المحافظ شهادات الشكر للجهات الحكومية والمؤسسات ولجان التنظيم والقوى البشرية العاملة, مقدماً شكره وتقديره نيابة عن صحاب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه للجميع على جهودهم المبذولة التي كان له أكبر الأثر في تحقيق النجاح لفعالية الرحلة, مبيناً أن المحافظة تعمل على تنفيذ المزيد من الفعاليات في المرحلة القادمة بمشيئة الله تعالى التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية المكان وفق رؤية المملكة 2030.وكان 1300 مشارك من داخل المملكة ودول الخليج, علاوة على بعض المشاركين من الجاليات العربية المقيمة بمحافظة الكامل قد تنافسوا لصعود قمة جبل شمنصير بالمحافظة الذي يعد الأعلى في المحافظة والاستمتاع بمناظرها الخلابة ومعرفة آثارها وسياحة الكهوف المنتشرة بقمة الجبل.// انتهى //18:09ت م0185

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / محافظ الكامل يكرم المشاركين في رحلة "هايكنج جبل شمنصير" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .