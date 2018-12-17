السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ أعمال صيانة للحدائق والمتنزهات



الطائف 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل أكثر من 1000مهمة عمل متخصصة لصيانة الحدائق والمنتزهات، حيث شملت المهام صيانة ألعاب الأطفال.

وأوضحت وكالة المشروعات أن المهام التي نفذتها الإدارة العامة للحدائق والتجميل, احتوت الحدائق بالطائف والضواحي, وذلك ضمن خطة الأمانة للصيانة الدورية للمرافق الخدمية والترفيهية حتى تكون في جاهزية تامة لخدمة الزوار والمرتادين، خاصة وأن الطائف تشهد إقبالاً سياحياً على مدار العام.

وبينت أن الأعمال شملت صيانة ودهان وإعادة تأهيل شاملة لألعاب الأطفال، وفحص التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها، واستبدال أعمدة الإنارة المكسورة وتغيير الإضاءة الداخلية، فيما ضمت مهمات العمل, صيانة أغطية الخزانات لضمان سلامة المتنزهين, واستمرارية جودة الخدمات المقدمة.

وأفادت الوكالة أنها نفذت ورشة عمل لمشرفي الحدائق والمنتزهات والعاملين بها, للتعريف بطرق فحص وكشف الالتماسان الكهربائية بالأعمدة والتمديدات وطرق التعامل السريع ومعالجتها.

يذكر أن أعمال الصيانة شملت التمديدات الكهربائية, وأعمدة الإنارة التجميلية، وأعمال صيانة الآبار والخزانات، ومتابعة الظواهر السلبية بالحدائق والمنتزهات ومعالجتها، ودعم أعمال التشغيل والصيانة لتجمعات دورات المياه العامة، ومرافق الحدائق والمنتزهات.

// انتهى //

17:55ت م

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الطائف 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل أكثر من 1000مهمة عمل متخصصة لصيانة الحدائق والمنتزهات، حيث شملت المهام صيانة ألعاب الأطفال.وأوضحت وكالة المشروعات أن المهام التي نفذتها الإدارة العامة للحدائق والتجميل, احتوت الحدائق بالطائف والضواحي, وذلك ضمن خطة الأمانة للصيانة الدورية للمرافق الخدمية والترفيهية حتى تكون في جاهزية تامة لخدمة الزوار والمرتادين، خاصة وأن الطائف تشهد إقبالاً سياحياً على مدار العام.وبينت أن الأعمال شملت صيانة ودهان وإعادة تأهيل شاملة لألعاب الأطفال، وفحص التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها، واستبدال أعمدة الإنارة المكسورة وتغيير الإضاءة الداخلية، فيما ضمت مهمات العمل, صيانة أغطية الخزانات لضمان سلامة المتنزهين, واستمرارية جودة الخدمات المقدمة.وأفادت الوكالة أنها نفذت ورشة عمل لمشرفي الحدائق والمنتزهات والعاملين بها, للتعريف بطرق فحص وكشف الالتماسان الكهربائية بالأعمدة والتمديدات وطرق التعامل السريع ومعالجتها.يذكر أن أعمال الصيانة شملت التمديدات الكهربائية, وأعمدة الإنارة التجميلية، وأعمال صيانة الآبار والخزانات، ومتابعة الظواهر السلبية بالحدائق والمنتزهات ومعالجتها، ودعم أعمال التشغيل والصيانة لتجمعات دورات المياه العامة، ومرافق الحدائق والمنتزهات.// انتهى //17:55ت م0178

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