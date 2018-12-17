شكرا لقرائتكم 12 مشروعًا سعوديًا لحماية المواطن اليمني بـ 48 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في جانب الحماية ورعاية الأيتام وإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن 12 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 48.604.872 دولارا منذ 2015م وحتى 2018م.

وكشفت إحصائية حديثة عن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن قيامه بتنفيذ مشروعين لدعم الأيتام في عامي (2015م ـ 2017م) يهدفان إلى كفالة الأيتام دون سن الـ 18 عامًا وتنميتهم من خلال الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية والعناية بهم في مختلف النواحي، حيث بلغت تكلفة المشروعين 860.640 دولارا.

كما قدم المركز مشروعاً لتأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب لإعادة تأهيلهم وإلحاقهم بالمدارس ودمجهم بالمجتمع من جديد، وتمت مراحل المشروع على ثماني مراحل خلال عامي (2017 و2018م) بتكلفة 837.424 دولارا.

في جانب دعم المركز الحكومة اليمنية قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منحة تقدر بـ 1.500.000 دولار إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك على ثلاث مراحل بين عامي 2017 ـ 2018م، إضافة لتقديمه دعمًا ماليًا بلغ 5.406.808 دولارات لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن على مرحلتين في عام 2018م.

واستمرارًا للمساعدات المختلفة للأشقاء في اليمن وحرصًا على إزالة الألغام التي خلفتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، قدر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في شهر يونيو المنصرم من العام الحالي 2018م عن المشروع السعودي لنزع الألغام “مسام” في اليمن في كافة المحافظات اليمنية بتكلفة بلغت 40.000.000 دولار.

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