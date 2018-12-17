شكرا لقرائتكم وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون مع وزير الداخلية والإعلام في جزر القمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، في ديوان الوزارة اليوم، معالي وزير الداخلية والإعلام في جمهورية القمر المتحدة محمد داود.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تنسيق مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين ، إلى جانب استعراض آخر تطورات الأحداث التي تشهدها الساحتين الاقليمية و الدولية .

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.

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